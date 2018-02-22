《謠言終結站》電子煙比紙菸安全95％？ 醫學研究︰致癌物更多

2018-02-22

記者林惠琴／台北報導

坊間討論電子煙，經常引用「電子煙比紙菸安全95%」，但醫師指出，醫學研究已證實電子煙無法協助戒菸，且危害不少，甚至日本研究發現，電子煙內含致癌物高達紙菸的10倍，呼籲戒菸仍要尋求正規管道為宜。

無助戒菸 反延緩成功時機

台北榮總家醫部主治醫師賴志冠表示，醫學研究已證實使用電子煙無法協助戒菸，只會延緩有意戒菸者的成功時機。

賴志冠提及，電子煙通常含有6至24毫克尼古丁，甚至超過100毫克，一樣會成癮，若宣稱未含尼古丁則無法緩解菸癮，且日本研究發現，電子煙內的致癌物，例如甲醛、乙醛含量，甚至會高達紙菸的10倍，國內外也有案例發現，在電子煙內加入大麻、甲基安非他命等藥物，成為青少年菸品與藥物濫用的新媒介。此外，電子煙的品質良窳不齊，曾經傳出爆炸事件。

衛福部國健署也澄清，「電子煙比紙菸安全95%」的數據是由一名對於英美帝國菸商永續經營的人主持，在一群學者開會兩天後提出，而有證據指出，這些人與菸商或電子煙業者有聯繫關係，使用的分析方法未能比較不同產品的有害程度，也未關心吸電子煙戒菸的危害是尼古丁替代療法的3倍。

國健署指出，2012年至2014年，英國電子煙快速增加，但吸菸率並未加速下降，反而澳洲使用戒菸藥物，吸菸率快速下降。

董氏基金會執行長姚思遠強調，美國調查發現，當地青少年嘗試電子煙的人數在2011年至2013年成長3倍，十二年級的學生在2017年也有17%吸電子煙，高於2016年的13%。

董氏基金會提醒，國內沒有任何一款電子煙，依「藥事法」申請為「戒菸藥物」，戒菸仍要使用有科學證據的戒菸方法，建議持健保卡到各醫療院所看「戒菸門診」，或是撥打免費戒菸專線0800-636363，或是至「華文戒菸網」查看戒菸資訊。