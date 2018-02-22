年後甩油 消脂收心操

2018-02-22

文／簡文仁

快樂的時光總是過得特別快，快樂的年假總有結束的時候，應該要收心了。

曾有統計發現，民眾在過完年之後，平均會胖2公斤，建議不妨做做消脂收心操，只要一天2回，每回只要5分鐘，至少做1週，就能消除堆積礙眼的脂肪，找回精實挺拔的體態，更能提振精神，以昂首天鵝的氣勢，迎接嶄新的一年。

◎伸長脖子學天鵝

●做法：雙手在背後互握雙肘伸直，頭往上仰，盡量伸長脖子，感受從下巴到喉部到胸腹部一路延伸開來的感覺。（圖1）

●作用：雙手背後伸直可以伸展胸部與肩膀並強化背肌，伸長脖子可以伸展身體前面筋膜，更能刺激從下巴以下的食道線與胃部，幫助飽食的消化道打嗝與消脂。

◎膝肘相合左右扭

●做法：站穩腳步後抬起膝曲起肘，盡量挺直身體，並扭動腰部讓左膝碰右肘（圖2），再拉開身體反轉腰腹（圖3），先做一邊再換成右膝碰左肘。

●作用：膝肘互碰可以強化上下肢與腰腹的肌力，並在身體扭動中伸展到四肢與腰椎的關節。這是一個大肌肉群的大動作，可以消耗熱量消脂減重，更重要的是對腰腹部的左右扭動，可以促進腸子蠕動幫助消化，有效消除腰腹部上的游泳圈。

開始工作前，做做消脂收心操，會是好的開始。

（作者為國泰綜合醫院物理治療師）