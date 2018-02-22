全台今天濕冷 下探12度

2018-02-22

冷氣團挾水氣 玉山有機會降雪

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今起大陸冷氣團發威，全台有雨！中央氣象局預報員林定宜表示，今天受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北部、東北部將轉為濕冷的天氣型態，其他地區也會有局部短暫雨，尤其今晚北部、東北部低溫下探十二度、中部十三度，氣象局表示，由於有水氣配合，今晚明晨玉山有機會迎來瑞雪。

預報員林定宜表示，今天大陸冷氣團威力持續增強，加上華南雲雨區東移，各地感受將比昨天更冷，北台灣高低溫都會略降一到兩度，高溫約十七度，中部以北、東北部低溫約十四度，中南部昨天高溫還有廿四到廿八度，今天高溫則只有廿五度，低溫約十七到十九度。

林定宜表示，這波大陸冷氣團降溫幅度雖然不如寒流，但今天下半天雨勢明顯，因此體感溫度會更低。受冷空氣及水氣影響，今晚到明天清晨玉山降雪機率高，但合歡山機會相對不大。

北部明起轉乾冷

今晚到後天清晨是這波冷空氣威力最強的時候，北部最低溫下探十二、十三度，中部十三度，南部十五度左右。林定宜表示，明天各地雨勢就會逐漸趨緩，北台灣轉為乾冷，週六冷氣團威力減緩，各地都為多雲到晴的天氣，只剩東半部、北部山區有零星短暫雨。

週六外島易出現濃霧

這波大陸冷氣團前腳剛走，週日、下週一又會有另波鋒面通過及東北季風增強，但強度較弱，北部、東北部地區低溫約十五度，仍會出現降雨。由於週六晚上到週日清晨，台灣恰好位於鋒面前暖區，西半部及澎湖、金馬地區易出現濃霧，能見度較低，請民眾多加小心。