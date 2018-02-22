曾刊登疑似援交訊息／被控上課常開黃腔 大學教授否認

2018-02-22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄某大學邱姓教授遭投訴曾在情色網站刊登疑似援交訊息，被檢察官起訴，該大學未查明邱師案底仍予聘任，且邱師上課期間常開黃腔並做性暗示，讓學生覺得不舒服，但也只能隱忍。邱師受訪表示，所謂援交訊息是做「網路性議題的自我揭露」研究，開黃腔則是子虛烏有。

讀者向本報投訴指出，十四年前，邱師曾在情色網站刊登「徵高雄需要幫助的女子」等疑似援交訊息遭查獲，警方依違反兒童及少年性交易防制條例移送法辦。根據當時的媒體報導，邱師辯稱是為了指導學生進行學術研究計畫，才上網設計問卷調查，但檢方調閱邱師發表的論文，都沒有刊登類似援交訊息的需要與關聯性，予以起訴並向法院聲請簡易判決處刑，但考量他素行良好，請法院宣告他緩刑。

投訴者另指控，邱師上課時常開黃腔，還常在課堂中問學生與性有關的事情，學生怕老師報復，不敢公開投訴。

網路刊訊息是做研究 已無罪定讞

邱師受訪表示，他與研究生進行的國科會學術研究，題目是「網路性議題的自我揭露」，所以在網路上刊登相關訊息，這項研究於二○○五年陸續發表，且該案已獲高等法院二審判決無罪定讞。上課開黃腔一事則是抹黑。

該大學校方表示，教育部設有全國不適任教育人員通報資訊系統，有犯罪紀錄的不適任教師都列在網站上；學校聘任邱師前曾上網調查，教育部也有檢核，邱師並非不適任教師。

對於邱師遭指控上課開黃腔等，該大學指出，學校性別平等教育委員會未曾接獲檢舉，私下詢問學生邱師上課情形，初步了解都正常。但未來若有人提出檢舉，將依法規處理。