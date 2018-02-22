逾半弱勢生 沒打工就繳不起學費

2018-02-22

〔記者楊綿傑／台北報導〕各級學校陸續開學，學雜費、生活費成弱勢家庭的煩惱。家扶貧窮資料庫調查顯示，有九成弱勢大專生需打工賺取生活費，三成高中、高職生須於課餘時間打工貼補學費，其中近七成需補貼家用，更有五成六如果不打工就繳不出學費。而在學習資源上，有四成三兒少家中無人指導課業，六成一家庭負擔補習費有困難，家扶呼籲民眾支持「幸福助學」計畫，幫助孩子翻轉人生。

家扶籲支持助學 幫翻轉人生

七歲小恩及妹妹與阿公、阿嬤相依為命，阿公、阿嬤靠打零工、撿回收物及社會福利補助，扶養兩人，小恩只能斷斷續續上幼兒園，且因沒人指導課業，至今不會注音符號及算術，更別說認識幾個國字，在表達及發展上也有些遲緩。

同樣是隔代教養的阿軒，是餐飲科高二的學生，與祖母及弟弟同住十餘坪的小屋，這也是祖母賣檳榔的地方。阿軒課餘幫忙檳榔攤備料及販賣，平日晚上及假日也在日式海鮮餐廳打工。他希望賺錢繼續進修，學會一技之長，改善生活。

家扶基金會表示，依主計總處統計資料，以祖孫為主體的家庭，十年來增加近四成。新北市家扶中心陳美君主任表示，弱勢家庭中，隔代教養家庭占一成，因體力和年齡限制，逾兩成祖父母靠打零工為生，近四成沒有工作收入。

為了協助貧童基本生活照顧及充分學習的機會，新北家扶推動「幸福助學」，捐款五百元幫助一名貧童購買學用品；捐款一千元幫助一名貧童繳交學習費用，呼籲民眾多支持。