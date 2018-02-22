扮仙掉紅包 財神爺信徒撿回來

2018-02-22

現鈔1.8萬多送警局 酬勞失而復得 歌劇團主感恩

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好溫暖！「明珠女子歌劇團」到南投縣草屯鎮財神爺廟敦和宮扮仙祈福，團長許素珠不慎將演出酬勞遺失，賴姓民眾撿到，現場等不到失主後，直奔草屯警分局。許素珠當晚被通知領回失款，對拾金不昧的賴先生感謝不已。

文化部連續十二年扶植的團隊「明珠女子歌劇團」，大年初三（十八日）當天應財神爺廟敦和宮之邀，在廣場扮仙演出，為信眾祈福，演出結束後，宮方包給該團一個紅包作為酬勞。

年初三在南投敦和宮 演出祈福

當天敦和宮人潮眾多，六十七歲團主許素珠不慎將放在衣服口袋的酬勞弄丟，回到劇團時才發現這筆紅包演出費不翼而飛，趕回敦和宮請神明保佑找回錢，並探詢宮方是否有人撿到錢，但當時沒有任何訊息，只好失望地回家。

許素珠當天已自掏腰包將工資給付演出的九位團員，晚上也照原來行程請回娘家的女兒們吃飯，但兒女和團員都看得出她有點悶悶不樂。

吃完飯返回劇團，團裡的電話響起，許素珠接完電話後開心地大叫：「錢找到了！」原來是草屯警分局打的電話，告訴她有人撿到這筆錢，許素珠趕到草屯警分局領回失款一萬八千三百元，她也請員警務必幫忙轉達謝意。

錢找到了 失主欣喜、善心人安慰

這位拾金不昧的賴先生，住在台中市霧峰區，當天中午到敦和宮拜拜，準備離開時在廣場外路邊發現地上有一疊一千元和五百元、一百元紙鈔，撿拾的全部金額是一萬八千三百元。

賴姓民眾請宮方廣播，無人來認領，他擔心失主有急用，很快地送交草屯警分局。賴姓民眾說，回家後有向平日信奉的濟公祈求，希望失主趕快去認領，知道失主已去認領，覺得很安慰。