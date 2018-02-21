年後剷肉 少吃多動健康瘦

2018-02-21

文／倪曼婷

年節美食難抗拒，年後可能從小朋友到老年人都幸福肥一圈。這個時候只有少吃、多動，增加身體肌肉量，進而提高基礎代謝，有助於減重。

坊間流傳「不吃米飯」、「完全無油餐」、「只吃水果」等方式，確實可以讓人在短時間內體重急遽下降，但是相對地，恢復成正常飲食時，體重也會跟著回到原點，甚至可能因為方式不對，影響身體機能。

油脂在體內除了提供熱量外，還具有儲存能量、構成身體組織、運送脂溶性維生素、提供必須脂肪酸、保護內臟等功能。所以適度用油是絕對必要的，不需要因為減重而改吃無油餐，不僅無法長久，還容易造成營養素不均衡、能量供給不足、代謝異常等。

◎以下是常見的問題

Q1：使用減肥藥好嗎？

A1：有些減肥藥或許可以減少脂肪吸收、抑制食慾，但是使用後，可能開始出現頭暈目眩、頭痛、心悸等後果，一旦停藥後，體重就會回升。

Q2：都只吃水煮青菜，可以嗎？

A2：當然不可以！減重的一個很重要原則，那就是均衡飲食、定時定量。不是都不能吃，但是要有技巧的吃，例如：多吃青菜增加飽足感、吃肉時去皮、少喝湯、吃飯不拌湯汁、少吃加工製品。若有吃點心習慣者，建議可以水果取代餅乾、零食作為點心，不僅熱量含量低，還可提供膳食纖維、維生素及礦物質，是最佳的點心選擇。

Q3：減重期間什麼可以吃、什麼不能吃？

A3：其實減肥期間各類食物的攝取都是必要的，均衡飲食即是主食類（飯、麵、麵包、地瓜／芋頭／玉米／山藥等）搭配蔬菜及蛋白質食物（肉類、魚肉、豆製品、蛋），蔬菜相較於其他種類食材，熱量較低且提供飽足感，可有效降低攝取其他高熱量食材的機會。

均衡飲食 定時定量 才能長久

一個良好的減重方式，一定是可以長期使用，並且可獲得均衡的營養素，使身體維持健康的狀態。

（作者為彰化基督教醫院營養師）