鹿耳門媽跋四季籤 預測國運倒吃甘蔗

2018-02-21

〔記者蔡文居、劉曉欣／綜合報導〕台南鹿耳門天后宮昨天舉行「跋四季籤」活動，預測未來一年國運及社會四季時序的運轉時勢，這項傳統迄今已廿餘載。今年局勢春夏秋三季為中籤，冬季則為上籤，今年國運倒吃甘蔗，而年底剛好有六都及縣市長等地方選舉，年底選完，不管哪一黨勝選，選後均歸於平靜，政局穩定，漸入佳境。

清水岩寺抽到上上籤

彰化縣社頭清水岩寺昨抽國運籤，則抽到上上籤，「名顯有意在中間，不須祈禱心自安，看看早晚日過後，即時得意在中間」，籤解「劉備三請孔明茅廬三分」，這代表「有貴人來指導」，只要主政者堅持中立，多聽民意，國運將會「漸入佳境」越來越好。

今年「鹿耳門媽」欽定的四季籤，負責解籤的禮俗專家林森澤說，春夏秋三季屬於中籤，冬籤則是上籤，代表年底一切努力可以開花結果，以社會、國運而言，有漸入佳境、倒吃甘蔗之意，年底選舉結束後，台灣社會也逐漸太平。跋公籤，雖為庶民行事的參考，也可供當政者斟酌。

鹿耳門天后宮於每年農曆大年初五舉行「跋四季籤」，今年籤詩如下：

春─王剪戰袁遠：「只恐前途明有變，勸君作急可宜先；且守長江無大事，命逢太白守身邊。」

夏─朱德武入寺相分明：「勸君把定心莫虛，天註姻緣自有餘；和合重重常吉慶，時來終遇得明珠。」

秋─偶才母子井邊相會：「一年作事急如飛，君爾寬心莫遲疑；貴人還在千里外，音信月中漸漸知。」

冬─包公請雷驚仁宗：「日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。」