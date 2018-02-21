冷氣團迎開工 明全台有雨

2018-02-21

冷到週五 北部下探13度

〔記者蕭玗欣、吳欣恬／綜合報導〕大年初六開工第一天就遇上大陸冷氣團來襲，中央氣象局預報員張承傳表示，昨晚鋒面通過，接著大陸冷氣團南下，北台灣氣溫出現明顯下滑，轉為有雨的天氣，預計將持續到週五；氣象局預估，明、後兩天是這波冷空氣最冷的時候，中部以北、東北部低溫下探十三、十四度，其他地區也只有十五到十七度，明天受到華南雲雨區影響，全台將出現明顯雨勢，週五雨勢才會逐漸緩和。

中南部溫差達10度

預報員張承傳表示，今天開始直到週五，北台灣氣溫都會低於廿度，中南部地區則是日夜溫差大，清晨夜裡低溫約十五到十七度，白天高溫廿四到廿六度，溫差可達十度；受大陸冷氣團及華南水氣影響，中部以北會有局部短暫雨，南部也會有零星降雨，尤其今天白天雨勢最為明顯。

張承傳說，週六大陸冷氣團威力可望減弱，各地氣溫明顯回升，北部白天高溫可到廿五度，中南部則有廿七到廿八度；降雨範圍只剩下北部及東半部山區。不過，週日東北季風增強，屆時北台灣又會明顯轉涼。

氣象局也提醒，冷氣團南下前容易帶來低雲和霧，今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖可能有局部霧或低雲影響能見度，往返民眾要特別小心。

春節後 流感疫情仍可能上升

至於春節期間的流感疫情，衛福部疾管署副署長莊人祥指出，以往春節流感急診人次高峰多在大年初二，今年則是在大年初三達到最高峰，流感急診七千九百多人次。

莊人祥表示，今年農曆春節期間都是晴朗好天氣，但家人一起出遊也會提高病毒傳播機率，推估春節過後，流感疫情仍可能上升，民眾應多加留意。