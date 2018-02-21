花蓮震損25中小學 今如期開學

2018-02-21

不影響師生學習活動

〔記者林曉雲、王錦義／綜合報導〕全國中小學今天開學，二月六日深夜花蓮縣近海發生規模六．四地震，造成花蓮廿五所中小學受損，教育部急撥三千萬元修繕，教育部國教署中小學組長武曉霞昨表示，花蓮縣教育處已確認學校受損處不影響師生學習活動的進行，今天花蓮縣中小學將可和全國中小學同步如期開學，但有部分學校仍有建築物裂縫問題待補，學校將以封鎖線隔開，以保障師生的安全。

其中21校舍無結構性問題

教育部校安中心統計，全國共計一七八校遭受花蓮地震震災，災損金額一億餘元，其中花蓮縣災損情形較為嚴重。

武曉霞表示，花蓮縣政府教育處已完成結構技師鑑定，中華國小等四校有建築物伸縮縫裂開等情形，因非屬主要教學區域，不影響開學後師生學習活動的進行，為確保學校師生安全，學校已先予緊急處理或以封鎖線隔開，後續將進行修復；其餘廿一所校舍經技師勘查暫無結構性問題，其後也將予修繕或補強以增加建築物安全。

武曉霞指出，目前花蓮縣受災學校都已做好環境清理，針對供水管、飲水機、抽水馬達、廚房油炸鍋爐等基本設備也均完成修復，以提供開學後師生使用，教育部也將持續掌握花蓮縣學校災後復建情形，協助強化校園建築物安全，確保學校師生安全。

花蓮縣政府教育處長劉美珍表示，花蓮市區有十多所中小學校在地震中受到些微損傷，校舍結構經技師鑑定後都是安全的，受損處不影響師學生學習活動進行。

部分學校以封鎖線隔開

劉美珍說，位於米崙斷層帶上的明禮國小受損最嚴重，有建築物伸縮縫裂開等情形，但非屬主要教學區域，為確保學校師生安全，學校已先予緊急處理或以封鎖線隔開。

開學第一週 宣導防災教育

有部分學校有受災戶學生可能有沒課本、制服等問題，將全額補助受災戶學生添購；開學第一個星期是「友善校園週」，校方會針對校園安全、防災教育加強宣導，也會對災民學子進行創傷心理輔導，希望讓學生安心上學。