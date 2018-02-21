春節收假日 桃機旅客飆破14.5萬人次

2018-02-21

〔記者陳宜加、蕭玗欣、陳建志／綜合報導〕隨著航班增加、廉價航空崛起，國人旅遊習慣轉變，過年出國人數年年創新高，昨日為春節連假最後一天，旅客紛紛返台，桃園機場單日入境將近七．六萬人，整體旅客量創歷年春節新高，單日飆破十四．五萬人次，也超出預估值。

十九日桃園機場旅客達十三．九萬人，已創春節新高，昨又破紀錄，預估全天突破十四．五萬人，較原本預估的十四萬人更多。據統計，前年春節單日旅客數最高十三．八萬人次，去年春節最高達十三．一萬人次。

桃機公司表示，昨入境旅客約有七．六萬人、出境則有六．四萬人，轉機旅客約四千人；十九日入境旅客數也逼近七萬人，顯示今年選擇出國過年的旅客，大多集中於這兩天返台，準備收假回到工作崗位。今天預估出境將增加為六．八萬人，主因台商赴中國工作人潮。

國人出國過年 遊日占6成

山富旅行社副總廖恭德分析，受惠於航班增加、廉價航空崛起，刺激國人春節出國，東南亞、日本線特別明顯，國內旅遊飽受塞車或住宿費太貴等原因影響，讓國人寧願選擇出國；觀察國人出國多為自由行，也仍以日本占六成為主。

此外，昨日下午湧現最後一波北返車流，車多路段為國一西螺至員林、國三竹山至南投、國五宜蘭至坪林等路段，全天車流量預估一百二十百萬車公里。傍晚國五北上宜蘭至頭城路段壅塞，雪隧前一度排隊車潮超過五公里，高乘載管制結束後，晚間逐漸紓解。

高鐵車站昨也湧現收假人潮，台中站整天車站大廳旅客絡繹不絕，人工售票處、自動售票機都出現排隊等著買票的人龍。

高鐵台中站表示，昨天北上班次長程座位幾乎全客滿，只有零星因退換票釋出的座位，旅客只能搭自由座碰運氣，至於南下班次則都有座位。