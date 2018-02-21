搶無人機商機 學者：利基點+法規要到位

2018-02-21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕無人載具應用多元，國際間舉凡救災、農用、勘災，都有無人載具的影子，學者表示，台灣發展無人載具產業是勢在必行，不過想在市場上與美國、中國等國際大廠分一杯羹，必須找到市場利基點切入，更重要的是，國內法規一定要儘快跟上腳步。

中央大學資工系教授蘇木春表示，目前美國和中國等地無論在農業、倉儲、個人娛樂或是軍事用途上，都能看到無人載具的影子，不僅節省人力成本，中國因幅員廣闊，有些由於地理因素無法抵達的地方，也能使用無人載具，如勘災、送貨等。

蘇木春說，無人載具商機龐大，光是中國無人機製造公司大疆就吃下全球七成的無人機市場，各國也有各自發展領域，如中國和澳洲在農業應用上非常有心得，杜拜最近則朝向發展小型無人機供個人娛樂使用。

可從特色、操控品質著手

蘇木春指出，台灣的硬體實力足夠，尤其在無人機控制的關鍵零件上有發展潛力，產品須做到有特色，例如控制能力、飛行速度和傳輸品質都是著力點。

交通大學資工系講座教授林一平也認為，台灣在製造電子零件方面很強，加上政府在推AI（人工智慧），是很好的助力，可惜的是，台灣法規遲未跟上腳步，做不到人手一機。

科技部前瞻司司長楊琇雅表示，台灣在無人載具的投入，確實仍有進步空間，大國資源多，對台灣來說，「這是一場不對稱的仗」，但要找到有力的點切入，像是針對小城市或道路擁擠狀況，可以在系統或感測部分找到突破口。