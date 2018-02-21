專法納管無人載具 海陸空全包

2018-02-21

科技部將成立跨部會委員會 審核定點測試

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／綜合報導〕陸海空無人載具發展建立正式法源！科技部擬定「無人載具科技創新實驗條例草案」已於近日呈報行政院核定，力拚下個會期送進立法院審查。科技部表示，將成立跨部會委員會，針對申請上路測試且具創新科技的陸、海、空各式無人載具，符合科技創新性、必要性及安全配套措施等條件，即可進行定點測試，無人車、無人機、無人船要實際上路、飛天、下海測試，則由交通部管理。

力拚下個會期送立院審查

科技部前瞻司司長楊琇雅表示，無人車是目前科技產業重要趨勢之一，也是短期最有發展的AI應用，包括Google、亞馬遜等國際大廠都爭相投入，雙北、高雄市也都與國外廠商進行合作，目前最大關卡是交通法規須鬆綁。

現行汽車有公路法、船有船舶法等，為因應無人載具要修現有母法太費時，因此提出「無人載具科技創新實驗條例草案」將陸海空無人載具一次囊括，交通部會在相關行政規則層面修正子法。

交通部近日預告相關測試規則

陸、空無人運具相關法規也在修訂中。交通部表示，已制定「自動駕駛車輛申請道路測試作業要點」，未來科技部實驗條例上路後，無人車上路測試即可依該要點規範去申請、審核。交通部目標農曆年後預告修正道路交通安全規則，增訂試行智慧型運輸系統計畫，或得依交通部規定申請試車牌照。

根據要點，無人車上路測試，須有錄影設備記錄行車軌跡、行駛畫面、配置一名人員且須投保。若測試者要在一般道路做測試，則須提出曾在封閉實驗場域、有限制條件的道路之測試證明。

無人機部分，民航局也著手修正「民用航空法」；海上無人船則因目前未有單位提出實驗需求，船舶法修正將待後續推動。

據了解，各縣市對無人載具都積極爭取參與，無人小巴的實驗場域選址，六都中就有五都匡列實驗場域準備測試，其中，台北市可望在士林北投區設士東試驗場，桃園則規劃在農業博覽會區域，台中市在水湳，台南市選在沙崙，高雄選在哈瑪星；新北市傳出可能選在淡海或林口等。