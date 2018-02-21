實耕者可納農保 首批3萬人受益

2018-02-21

無農地、租約者 今起開放申請實際務農認定

〔記者吳欣恬／台北報導〕以往農民保險及諸多農業補貼，都採取「認地不認人」，許多租地務農者屢傳保障不足、補助不到而有不公，農委會補助政策將轉向「認人不認地」。今天起，未持有農地也未簽訂租約的農民，可申請實際務農證明，藉此證明即可參加農保而獲得更多保障，第一批估計有三萬人受惠。

農委會日前訂定發布「實際耕作者從事農業生產工作認定作業要點」，今天起正式生效。實際務農者將可依此要點，向農委會所屬的各區農業改良場申請「實際從事農業生產工作證明文件」，接下來可以此證明文件向戶籍所在地農會申請參加農保。

農委會副主委陳吉仲直言，民國八十九年以前，農地是農民所有並作為農地使用，稱為「農地、農有、農用」，但當年「農業發展條例」修法後，農有不見了，農地只要農用，不一定要農民所有，現在很多擁有農地的地主，並沒有實際從農，反而很多實際從農者沒有農地，因此喪失很多農委會的補助，沒有補助到真正農民的身上，也成為農民所得無法大幅度提升的原因。

達經營規模的4大類農民 可申請認定

「實耕認定要點」規定今天上路實施，初次申請須為六十五歲以下，且須為農委會百大青年農民、在地青年農民聯誼會（分會）成員、通過４章１Ｑ（含有機驗證、產銷履歷、ＣＡＳ台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果或具有台灣農產品生產追溯QR Code之農產品等）驗證或通過友善環境認證的農民，以及其他配合農委會農業政策的農民。

據農委會統計，上述四大類且尚未參加農保的農民，約有三萬多人將可受惠。

參加農保者的經營規模標準，包括全年實際出售農產品銷售金額達廿五萬元以上或投入農業生產資材達十五萬元以上，或依據所種植的作物，達到種植面積認定基準。

農委會表示，實際務農者只要提出上述三者其中之一的證明，向所在地的改良場提出申請核發從農工作證明後，改良場將會同農會、鄉鎮市區公所及農委會農糧署各區分署辦理現地勘查，並進行口頭詢問，確認申請者確實具備實際耕作的技術及能力，經審查符合資格者，就會核發「實際從事農業生產工作證明文件」。

陳吉仲表示，曾配合農委會農業政策等四大類的農民只是第一批，未來將持續滾動調整，將會有更多實際務農者可以參加農保。