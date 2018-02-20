傳播學者鄭貞銘病逝 享壽82歲

2018-02-20

〔記者凌美雪、劉力仁／台北報導〕資深傳播學者鄭貞銘因病於昨天下午辭世，享壽八十二歲。

鄭貞銘畢業於政治大學新聞研究所，早在民國五十三年就於文化大學擔任代理新聞系主任，當時年僅二十八歲，一生奉獻新聞教育；至今，在新聞圈談到鄭貞銘，多數媒體人敬重十分，不僅因為很多人曾是他的學生，更因為他一輩子對自身價值與信念的堅持。

鄭貞銘於民國六十九年推動大眾傳播教育協會，是台灣首見的傳播業界、學界聯合組織；七十一年創立台灣傳播發展協會，並出任理事長，也曾擔任中央通訊社常務監事。八十八年榮獲中國文藝協會頒發的中國文藝獎章散文創作獎。一○四年，榮獲中國文化大學榮譽文學博士。

鄭貞銘治學嚴謹、著作等身，包括《新聞採訪的理論與實際》、《大眾傳播學理》、《美國大眾傳播》、《新聞採訪與編輯》等，幾乎傳播學系學生都讀過他的學術著作。

鄭貞銘自二○○○年展開一系列「百年」叢書計畫，包括《百年報人》、《百年大師》，以及於去年底發行的《百年風雲》、《百年風骨》、《百年風華》、《百年追夢》等四巨冊，是其晚年投注心血所在。

《百年追夢》是鄭貞銘的口述回憶錄，由青年作家丁士軒執筆，該書除有鄭貞銘的傳奇人生，並有附冊《人生情緣》、《鄭貞銘自選集》。鄭貞銘當時說，身為學者與記者，「有責任做一件事，成為一個典範」，讓更多年輕人知道這件事的意義與價值。

根據了解，鄭貞銘除夕前一天住進加護病房，因腎功能衰竭於昨天下午辭世，留給親人、故舊門生無比哀思。