史上首見 威力彩、大樂透同日開出頭獎

2018-02-20

〔記者陳炳宏／台北報導〕昨日是農曆大年初四，也是民間習俗迎財神的日子，財神爺果然降臨，大樂透、威力彩雙雙開出頭獎！其中大樂透頭獎二．四二億元，一注獨得，於雲林縣土庫鎮建國路「錢會來彩券行」開出；威力彩頭獎六．五八億元，也是今年最高額獎金，由台南市六甲區六甲里中山路「萬客來彩券行」開出，同樣一注獨得。台彩表示，這是史上首度出現大樂透、威力彩同日開出頭獎。

昨天光是威力彩與大樂透兩個頭獎，台彩公司就得送出九億元獎金。

昨天也是台彩大樂透春節加碼活動開獎，十個獎號的「春節大紅包」，對中六個即可得百萬獎金，二百一十組獎號中，共開出八十六組，總中獎注數為一○九注。其中，六十七組為單注中獎，十六組為二注均分，二組為三注均分，一組為四注均分。台彩表示，加上連十九槓的威力彩昨開出，全台共產生二位億元富翁、至少六十七位百萬富翁。

此外，春節大紅包累計開出四百五十四組，已超過原定四百組，活動於本期結束。

昨開出的威力彩獎號為「五、八、十二、二十六、三十、三十六」，第二區為四；大樂透獎號為「七、九、十九、二十二、三十六、四十九」，特別號二十九；百萬大紅包獎號為「二、五、七、八、二十五、二十八、三十九、四十三、四十四、四十五」。

昨開獎的今彩五三九，獎號為「七、十三、二十五、三十三、三十八」，頭獎共有三注、每注可得獎金八百萬元，分別由新北市中和區增好運連連發彩券行、新北市新店區鴻采鑫投注行、以及高雄市仁武區尚旺彩券行開出。