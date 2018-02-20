統帥飯店旁彩券行 連4天開百萬大樂透

2018-02-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨大年初四是「迎財神」的日子，距離因地震傾倒的花蓮統帥飯店不到百米的一家彩券行，農曆年初一到初四竟一連四天開出大樂透「百萬大紅包」，彩券行老闆吳桂秦說，這幾天來買彩券的多是花蓮本地人，猜測是「老天爺賞紅包給災後的花蓮人」！另外，花蓮市中山路一家彩券行前晚也有一對情侶刮中一百萬元。

積財庫彩券行︰老天賞給災後花蓮人

花蓮市統帥飯店在二○六花蓮地震後傾倒，旅客倉皇逃出，花蓮縣府只花六天迅速將統帥飯店拆除完畢，整理為停車場。昔日飯店斜對面的「積財庫彩券行」在地震後的大年初一到初三先連續三天開出大樂透百萬大紅包，昨早初四接財神，彩券行業者在店門口放鞭炮，吸引許多民眾大排長龍試手氣，果然再獲財神眷顧，四度開出百萬大獎，且 昨天還是開出兩組的「雙響炮」！

彩券行老闆吳桂秦說，昨天她眼皮就一直跳，因為客人很多無暇去看開獎，是同業通知才知道店裡又開出百萬大獎，過年這幾天遊客比往年少，來買彩券的都是花蓮本地人，目前只知道第一天得獎的是位中年婦女。

她說，地震後的花蓮還是很美麗、有遊客來玩來消費就是支持花蓮，這次初一到初四連續四天開出的春節大紅包，就像老天給花蓮人賞紅包，算是一點小小的補償，也希望老天繼續眷顧花蓮。她也說，建議玩法是一次包牌七張，中獎率較高。

五路進財彩券行 情侶刮中百萬

此外，花蓮市中山路也有家「五路進財彩券行」，初三晚間有一對情侶買一張最高獎金二千萬元的刮刮樂，由女生刮中一百萬元。業者說，在中獎前自己養的小狗阿寶，突然跑出來對著客人「汪汪」叫了兩聲，不久後女生就突然開心大叫「我中一百萬了」。