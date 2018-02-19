拜完龍山寺買樂透 外籍情侶刮中200萬

2018-02-19

祈福後中獎直呼台灣廟宇真靈驗

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣人在春節期間，除了到廟宇祈福，也會順手買彩券試手氣，刮刮樂同樣也是強強滾。一對東南亞外籍情侶，趁大年初一到台北知名的龍山寺祈福，拜完後發現附近彩券行人山人海，「入境隨俗」買了兩張「刮刮金樂透」，其中一張刮中頭獎兩百萬元。兩人直呼「台灣廟宇春節的祈福活動真是靈驗，太神奇了」。

台彩今年「春節大紅包」共提供四○○組百萬獎金，總加碼金額四億元，除夕至初三現已開出三六八組，若加上威力彩等遊戲，總加碼金額達八億。而今晚開獎的大樂透，頭獎金額上看二．四億元，威力彩頭獎更上看六．三億元，初四迎財神後，不妨買張彩券，也許下個億萬富翁就是你！

初三春節大紅包121注中獎

另外，大年初三加開的第一○七○○○○一七期大樂透頭獎雖摃龜，但百萬加碼獎「春節大紅包」開出八十九組，總中獎注數一二一注，其中六十一組獨得一百萬元，二十四組兩注均分，四組三注均分。

昨晚開出大樂透中獎獎號為「○七、○八、二○、二八、三四、四六」，特別號「一○」；百萬「春節大紅包」獎號為「○四、○六、一二、二一、二三、三○、三九、四一、四三、四六」，對中六個號碼即中獎。

大樂透、刮刮樂買氣大爆發

台北市通化街「金財神投注站」老闆邢紀藩表示，狗年刮刮樂整個大爆發，大樂透也有不少客人一次包牌十個號碼，從除夕起連包八期，豪擲八萬四千元。

除了大樂透狂賣，刮刮樂也賣到缺貨，並陸續傳出刮中大獎。初一有對外籍情侶到龍山寺祈福，拜完後順手買兩張「刮刮金樂透」，其中一張就中了頭獎。

台北市西園路一段「昌弘彩券行」吳老闆指出，這對東南亞外籍情侶，第一張沒刮中，第二張幸運刮出頭獎，開心地在店裡又叫又跳。

另外，在花蓮地震捐款的善心女子，買給爸爸的「二○○○萬開運發財金」刮刮樂，刮中一百萬元。中獎人向台東「中華投注站」老闆表示，平時都會買彩券做公益，想不到中了一百萬元。