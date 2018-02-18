警所圍爐 所長化身米其林大廚

2018-02-18

〔記者許國楨／台中報導〕米其林大廚現身？台中市第二分局育才派出所所長張世杰，公務繁忙之餘最大興趣就是下廚煮一桌美味佳餚與親朋好友共享，因廚藝精湛，所內志工媽媽也常請他傳授廚藝，今年除夕夜他不藏私，煮了年節相當應景的麻油雞及幾道年菜慰勞同仁五臟廟，大家所內一同圍爐，歡笑聲不斷。

傳統除夕圍爐是家人團圓慶賀的重要日子，但台中市第二分局育才派出所轄內一中商圈、中友百貨等景點年節前即湧入大量逛街購物人潮，為維護周邊治安、交安穩定及民眾各項服務需求，警方動員了所有人力、物力資源，只為確保每一位民眾都能在安全、和諧的環境中歡度佳節。

所長張世杰為體恤同仁「加強重要節日安全維護工作」的辛勞，特別於除夕圍爐夜親自掌廚，做了香噴噴的麻油雞及幾道拿手菜，犒賞無法返鄉過節的同仁，讓他們在所內也能享受到團圓飯的溫馨滋味。

張世杰平日公務繁忙之餘，最大的興趣就是下廚，廚藝精湛人人稱許，經常透過臉書和大家分享。

今年除夕夜張所長將大師級的廚藝搬到所內施展，煮了年節相當應景的麻油雞及幾道年菜慰勞溫暖同仁的五臟廟，分局長沈炳信也至所內與同仁圍爐，慰勉辛勞的執勤員警，大家一同圍爐，歡笑聲不斷，有同事吃到直讚：「簡直是米其林大廚現身。」同仁直呼好幸運，過年值班還能有熱呼呼的圍爐菜可大快朵頤。