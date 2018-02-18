花蓮勝安宮抽四季籤 災後安定人心

2018-02-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年農曆年前一週花蓮發生七級大地震，導致十六死、二百九十三人傷，許多人失去住所，過年期間觀光業生意也受到影響；花蓮吉安鄉勝安宮大年初二一早抽四季籤，其中象徵國運的歲君籤抽到「癸巳籤」，籤詩第一句就是「勸君把定心莫虛」，說明災後人心不安的心情！

第一句是「勸君把定心莫虛」

花蓮主祀王母娘娘的勝安宮，是全台王母信仰的中心，每年初二抽四季籤，共抽歲君、人口、農業、商業、海冬五支籤，籤抽中後都需在神明前擲筊詢問，連得三個聖杯才算數。

其中象徵國運的歲君籤抽到「癸巳籤」：「勸君把定心莫虛，前途清吉得運時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。」勝安宮主委黃永裕說，地震災後讓很多人心情惶惶不安，抽到這籤與先前的地震天災多少有些關係。但籤詩說明，「母娘」請大家不要擔憂，應該先把心情定下來，好好把事情做好，接下來不會再有大事，神明會庇佑大家「守護安居」。

此外，「人口籤」抽好幾支都「博沒杯」，最後抽到第一籤甲子籤，籤詩「日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。」黃永裕說，甲子籤算得上「大吉」，代表今年國家四時無災，「很快就撥雲見日」。

其他包括農業籤抽到「庚午」，籤詩文：「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝；此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨。」

商業籤抽到「辛未籤」：「功名得位與君顯，前途富貴喜安然；若遇一輪明月照，十五團圓照滿天。」

至於象徵漁業的海冬籤抽到「己巳」籤：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風；戶內用心再作福，看看魚水得相逢。」則代表「一動不如一靜」。

廟方解籤國運將蒸蒸日上

黃永裕說，去年抽四季籤的結果，五支籤都不好，擲筊很久都沒有聖杯，把整桶六十支籤抽到大半桶都還「博沒杯」，今年速度快很多、抽出的籤寓意佳，代表今年國運將會蒸蒸日上。