回娘家吃辦桌 內門、茄萣席開逾700桌

2018-02-18

〔記者蘇福男／高雄報導〕昨天是大年初二，出嫁女兒回娘家的日子，高雄茄萣區金鑾宮、萬福宮和內門區農會分別舉辦團圓辦桌活動，總共席開逾七百桌，陪老婆回娘家的女婿為座上賓，熱鬧滾滾。

下茄萣大廟金鑾宮主祀天上聖母媽祖，廟方有鑑於庄內大部分年輕人離鄉背井外出工作，家裡大多剩老人家，過年期間許多人家都不開伙，大年初二女婿陪老婆回娘家探親，經常要為團圓飯傷透腦筋。

桌數逐年增加 供不應求

基於服務信眾與鄉親，金鑾宮四年前首次推出「媽祖女婿回娘家團圓辦桌」活動，特別請來總舖師在廟埕辦流水席，第一年席開一一○桌，每桌定價六千元，有烏魚子、石斑、魚翅、大蝦等澎湃的海鮮料理，信眾叫好又叫座。

後來逐年增加桌數，今年增加到一六○桌，十一月中旬開放登記，立即被預訂一空！

吃澎湃料理 又有人情味

白砂崙大廟萬福宮主祀王爺五府千歲，去年大年初二首辦「駙馬宴」，席開八十六桌，每桌十道菜六千元，也是供不應求，今年原預定席開七十桌，結果追加到九十一桌。

內門區號稱是「總舖師的故鄉」，內門區農會連續五年推出「初二回娘家吃辦桌」活動，今年在南海紫竹寺廣場席開四五○桌，每桌十道料理四千五百元，包括在地的封肉、筍乾和放山雞等食材，還大方附贈龍鳳酥、樹子等特色伴手禮，昨天也是座無虛席。

茄萣女婿蘇悅中表示，他是台北人，因為工作地點在台南，與家住茄萣的陳佳玲結識，結為連理，他深感茄萣是個很有人情味、美食豐富的小漁村，感謝廟方的精心安排；本身是茄萣子弟、也是茄萣女婿的陳奕樑說，在過年期間，能跟家人和左右鄰居一起在廟口吃辦桌，熱鬧又趣味十足。