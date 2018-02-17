財神降臨北市 大樂透獨得1億

2018-02-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕新春發財！天氣暖和晴朗，各地走春人潮湧現，搭上台彩春節加碼活動，買氣更是強強滾，昨晚開獎，又有一名大樂透億元頭獎得主誕生，百萬加碼獎「春節大紅包」也開出八十九組，總中獎注數為一一九注，其中六十五注獨得百萬。

昨晚大樂透頭獎一注獨得，可得獎金一億元，獎落台北市大同區重慶北路三段二八二號「億之中彩券行」，幸運得主扣完所得稅後，還可實領八千萬元。加碼增開的「春節大紅包」，則開出八十九組，其中六十五組為單注獨得，獎金免均分，直接拿百萬，另外十八組為兩注均分，六組為三注均分。

昨晚春節大紅包中獎彩券中有四張各中七組大紅包，應該是包牌；分別由台北市內湖區的「獎獎獎彩券行」、台北市松山區的「富彩商行」、高雄市楠梓區的「運全彩券行」以及新北市樹林區的「天星彩券企業社」售出。台彩表示，今年「春節大紅包」總獎金高達四億元，預計送出四百組，除夕、初一累計僅開出一八一組，因此今將隨大樂透開獎另增開十個號碼，對中其中六個就中獎。

刮刮樂買氣 比平日多了20倍

台北市通化街金財神彩券行老闆邢紀藩直呼，「彩券行整天都被包圍，快下不了班」，今年春節買氣較去年旺了五成至一倍，比平日多出二十倍，不論大樂透、刮刮樂銷售情形都超乎預期。除夕、初一兩天，每天刮刮樂銷售額都逾兩百萬，賣到一張都不剩，只好提早把存貨拿出來賣。

邢紀藩表示，今年為戊戌年，天干地支都屬土，是「五」的天下，易經中則屬「隨卦」，以「六」結尾數字會旺，因此不少民眾包牌「五」尾、「六」尾數字拚頭獎。加上包牌策略，一次花三五○元包下七個號碼，甚至包八張牌、九張牌，擴大中獎金額。

昨開出大樂透獎號為「四、七、二十三、二十四、二十七、四十一」，特別號十七；百萬春節大紅包獎號為「十、二十二、二十四、二十六、二十七、三十一、三十二、三十五、四十、四十六」。

今彩兩注中頭獎 各獲800萬元

昨開獎的今彩五三九，獎號為「一、二、八、十八、三十一」，頭獎兩注中獎，每注可得獎金八百萬元，獎落南投縣南投市仁德路八十九號「仁德商行」，及高雄市三民區鼎中路七二五號「利多富彩券行」。

台彩也傳授兩項招財秘訣，秘訣一是多包牌，多採電腦選號。統計去年春節大紅包，有多達兩成中獎人採包牌買法，同時，去年也有高達七成五的春節大紅包中獎人，是採電腦選號。

秘訣二是一起集資買，以大樂透集資為例，可找七個人，每人從一號到四十九號中選出七個號碼（號碼不重複），得出七組號碼，再用這七組選號去包牌，便可把大樂透四十九個號碼都買齊，總投注金額約二四五○元。