除夕熱爆了 東北季風今晚快閃

2018-02-16

〔記者吳柏緯、鄭瑋奇、簡惠茹、張勳騰／綜合報導〕昨天下午嘉義出現攝氏卅一．八度的高溫，成為近六年來最熱的除夕。氣象局表示，今天傍晚報到的東北季風來去匆匆，北部、東半部零星降雨，但明天下午又將恢復多雲到晴的好天氣，且一路持續到初四。

不過，雖今天東北季風帶來短暫雨，但南部、金門馬祖等地區的大氣擴散條件仍不佳，空氣品質為橘色提醒，南部民眾出門務必記得戴上口罩。

氣象預報員陳建安指出，今年除夕是春節連假期間最暖和的一天，台南、台中都衝破卅度，台北也有廿九．五度。今天受到東北季風的影響，北部與東半部上半天雲量明顯增加，高溫廿五度左右，中南部約廿八度；傍晚開始，迎風面北部、東半部零星降雨。東北季風明天下午就減弱，初四之前都是好天氣。

初五又有一波東北季風報到，可能影響三到四天，迎風面明顯降雨，且氣溫下降、全台有感。

震後出遊減少 蘇花改車流順暢

至於交通狀況，昨天是蘇花改蘇澳—東澳二月五日通車後，碰到的第一個連假，但可能是受花蓮地震影響，出遊旅次減少，未出現預期車潮。上午車流量最大時段，時速還有薩四至四十公里，其他時間約五十五公里。

國道方面，國一、國三南下部分路段一度壅塞，但下午兩點過後都已緩解；國五因國三南港系統上午十一點發生事故，排除後湧入一波車潮，加上國五有故障車影響，南下車流到傍晚才紓解。

鐵道部分，苗栗縣陳姓身心障礙女子昨天上午疑趁北上普悠瑪列車過站時自撞火車尋短，當場死亡，苗栗至竹南段北上一度單線通車，十一點十五分恢復正常通車，約有三列車誤點一○三分、七百位旅客受影響。