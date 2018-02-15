管爺主持研究中心 台大教授退出

2018-02-15

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部前天公布高教深耕計畫各大學所獲經費審查結果，台大拿下七個研究中心補助案，其中由管中閔教授擔任總主持人的「計量理論與應用研究中心」，成員之一、台大經濟系特聘教授劉錦添，昨透過台大經濟系主任林明仁於臉書代發聲明，宣布為避免遭有心者混雜質疑，斲傷於學術，已於一月二十八日發函至教育部等相關機關陳明退出該研究計畫，並辭去子計畫主持人職務。

劉錦添教授在聲明中表示，去年參與由台大「計量理論與應用研究中心」主持整合的數據導向高教深耕研究計畫：「國家整體發展的數據分析與評估」，由該中心主任管中閔教授為總主持人，另有四位不同領域教授擔任子計畫主持人，研究團隊有八十位跨領域教授參與，申請主體為台灣大學，經費運用與教授個人無關，為避免遭有心者混雜質疑，斲傷於學術，他已發函至教育部等相關機關陳明退出該研究計畫，並辭去子計畫主持人職務。

林明仁主任則在臉書補充說明，學者組織跨領域團隊向政府申請經費，本就是正常的學術活動，這次申請案在去年九月開始討論，花很長時間找人跟整合研究方向，最後總共有台大及其他學校的文、法律、管理、社科學院共八十位從事實證研究的老師加入，管和劉兩位老師雖然政治理念不同，但兩人在台灣及國際經濟學界聲望卻毋庸置疑，且一直到現在仍然持續從事研究工作，對整個計畫不管是在研究或學術領導上都會有實質幫助，他們不希望劉錦添教授退出，但劉教授堅持這樣可回歸學術討論，只好尊重其意願。