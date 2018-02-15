管爺主持研究中心 台大教授退出

2018-02-15

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部前天公布高教深耕計畫各大學所獲經費審查結果，台大拿下七個研究中心補助案，其中由管中閔教授擔任總主持人的「計量理論與應用研究中心」，成員之一、台大經濟系特聘教授劉錦添，昨透過台大經濟系主任林明仁於臉書代發聲明，宣布為避免遭有心者混雜質疑，斲傷於學術，已於一月二十八日發函至教育部等相關機關陳明退出該研究計畫，並辭去子計畫主持人職務。

劉錦添教授在聲明中表示，去年參與由台大「計量理論與應用研究中心」主持整合的數據導向高教深耕研究計畫：「國家整體發展的數據分析與評估」，由該中心主任管中閔教授為總主持人，另有四位不同領域教授擔任子計畫主持人，研究團隊有八十位跨領域教授參與，申請主體為台灣大學，經費運用與教授個人無關，為避免遭有心者混雜質疑，斲傷於學術，他已發函至教育部等相關機關陳明退出該研究計畫，並辭去子計畫主持人職務。

林明仁主任則在臉書補充說明，學者組織跨領域團隊向政府申請經費，本就是正常的學術活動，這次申請案在去年九月開始討論，花很長時間找人跟整合研究方向，最後總共有台大及其他學校的文、法律、管理、社科學院共八十位從事實證研究的老師加入，管和劉兩位老師雖然政治理念不同，但兩人在台灣及國際經濟學界聲望卻毋庸置疑，且一直到現在仍然持續從事研究工作，對整個計畫不管是在研究或學術領導上都會有實質幫助，他們不希望劉錦添教授退出，但劉教授堅持這樣可回歸學術討論，只好尊重其意願。

  • 由管中閔教授擔任總主持人的「計量理論與應用研究中心」，成員之一、台大經濟系特聘教授劉錦添，昨透過台大經濟系主任林明仁於臉書代發聲明，宣布已於一月二十八日發函至教育部等相關機關陳明退出該研究計畫，並辭去子計畫主持人職務。 （資料照）

    由管中閔教授擔任總主持人的「計量理論與應用研究中心」，成員之一、台大經濟系特聘教授劉錦添，昨透過台大經濟系主任林明仁於臉書代發聲明，宣布已於一月二十八日發函至教育部等相關機關陳明退出該研究計畫，並辭去子計畫主持人職務。 （資料照）

相關關鍵字： 劉錦添教授 管中閔 高教深耕計畫