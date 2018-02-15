原住民族語列官方語言 推升台灣自由度評比

2018-02-15

〔記者林惠琴／台北報導〕美國「自由之家」（Freedom House）公布二○一八年各國自由度調查報告，我國總積分達到九十三分，較上一次提高兩分，主要關鍵之一為通過「原住民族語言發展法」，認定原住民族語言為國家官方語言，且得以在立法事務及司法程序中使用，為原住民族政策及相關人權保障政策成果。

該調查報告提及，二○一六年蔡英文政府首度為原住民族數世紀以來所受苦難與不公正式道歉，並設置「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，調查其在歷史上受到的苛待；二○一七年六月，「原住民族語言發展法」生效，十六種原住民族語言均列為國家官方語言，且可在立法事務及司法程序中使用，同年八月，台灣第一個原住民族廣播電台開始使用十六種原住民族語言。

原民會主委夷將．拔路兒表示，「原住民族語言發展法」是落實原住民族語傳承關鍵，以往族語老師授課主要領鐘點費，人口較少的族別，收入較低，自然影響投入意願，新法上路後，族語老師將改成專職聘用、領月薪，收入可從原本的每月五、六千元提高至三萬五千元，約八百多人受惠，吸引大批人力加入，預計今年九月全面實施。同時也將開設族語老師授課直播平台，方便分散各地的原住民族學習自己的族語。

夷將．拔路兒也指出，目前正在規劃原住民族地區及原住民人口一千五百人以上非原住民族地區的鄉、鎮、市、區公所，要設立族語推廣人員，預計上半年招募、需求約一百五十人，將有助於協助族語推動工作。

未來會協調交通部於原住民族地區的大眾運輸工具、場站，增加播音，提升原住民族語言使用場域及機會。

針對「自由之家」調查報告，原民會強調，未來將持續落實蔡總統各項原住民族政策主張，打造正義、多元平等的國家。