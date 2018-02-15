等同二次解聘 蕭批北市府違法亂紀

2018-02-15

北市教局打臉柯Ｐ 決維持蕭曉玲解聘案

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山國中老師蕭曉玲遭校方解聘案，台北市長柯文哲二○一六年要求撤銷蕭曉玲解聘處分，歷經一年多的時間，北市教育局於二月十二日召開「教師解聘停聘不續聘資遣評議小組」，以無記名投票表決，同意尊重當初中山國中解聘蕭曉玲的決定，決議原核定函不予變更，意即蕭曉玲仍維持解聘，無法復職。

於法無據 將向監院陳情

對此，蕭曉玲昨痛批北市府違法亂紀，她早就被解聘，小組的決議等於二次解聘她，於法無據，她將向監察院陳情，柯文哲也應為此事負起責任。評議小組的決議等於「打臉柯Ｐ」，北市府發言人劉奕霆則表示，基於教育局評議小組之獨立性與專業性，予以尊重。

蕭曉玲宣稱因反對前台北市長郝龍斌「一綱一本政策」，在二○○八年被解聘，解聘案經最高行政法院判決定讞。依照監察院的糾正文及市府廉政委員會建議，柯文哲定調蕭案應「轉型正義，讓過去錯誤不再發生」，二○一六年九月柯在議會宣布撤銷蕭曉玲解聘處分，教育局隨後也發布新聞稿指出，「將另協調安置蕭師復職」。

然而，柯文哲要求前教育局長湯志民喬前中山國中音樂老師蕭曉玲復職案，要撤銷蕭的解聘處分，湯認為恐違法不願，甚至請辭。柯文哲仍堅守「程序正義」，由教育局重啟「教師不適任評議小組」，決定是否「同意」二○○八年三月的蕭案解聘處分。

去年八月四日蕭曉玲到北市府大樓前抗議，歷經十個月仍未收到北市府撤銷的公文，抨擊柯文哲沽名釣譽利用完後卻又髮夾彎，當時柯文哲聲稱是行政流程冗長。

教育局昨晚發布新聞稿指出，評議小組審視歷次司法判決書、廉委會聽證資料及其他相關資料之內容後，並充分討論後，以在司法救濟程序中，相關事證皆經查證，程序也經補正，蕭師解聘案之實質及程序面向皆經司法程序再次審查確認；教育局表示，該評議小組以無記名投票之表決方式，作成「尊重該評議小組第四十次會議決議：『同意本市中山國民中學所報解聘蕭曉玲教師』之決議。」