災戶允代位求償 花蓮縣府聲請假扣押

2018-02-15

206花蓮強震 總統致電縣長 表明中央全力協助重建

〔記者王峻祺、李欣芳、林惠琴、黃旭磊、蘇孟娟／綜合報導〕花蓮地震造成三棟住宅大樓倒塌，花蓮縣政府已取得「受災戶」同意，委託「代位求償」，向法院聲請假扣押。縣長傅崐萁說，縣府將代位求償，要求花蓮地院對建築師、營造商及漂亮生活會館、花蓮阿官火鍋店負責人等進行假扣押，避免脫產並追究負責，確保災民權益；另外，蔡英文總統昨也致電花蓮縣長傅崐萁，表明中央會全力協助花蓮災後重建、復原等相關工作。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，震災後為釐清相關關係人的法律責任，已先後傳訊建物興建及使用之各關係人，傳訊迄今有逾二十名關係人到場說明，對建築物的興建及使用情形仍持續約談釐清。

花檢已先後傳訊逾20名關係人說明

傅崐萁說，花蓮縣政府已針對雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等在六日地震中傾斜大樓的建築師、營造商，以及雲門翠堤大樓中的阿官火鍋、漂亮生活旅店負責人提出假扣押，確保未來刑事訴訟過程中，讓所有財產可得到保全，避免相關涉嫌人脫產，保障災民權益。

另針對震災撤離戶，花蓮縣政府今天傍晚六時在福康飯店舉辦圍爐活動，受災戶則於花蓮縣勞工育樂中心圍爐，陪民眾一起走過地震陰霾；疑似危樓住戶經鑑定安全無虞後，也會讓住戶返家，回歸正常生活。

行政院公告花蓮縣花蓮市、新城鄉、吉安鄉為震災災區，衛福部健保署昨宣布，符合資格者今年二月至七月應自行負擔的健保費，由中央政府或民間捐款支應，且就醫免部分負擔。

另災害發生日起三個月內就醫，經確認為受災而必須接受的治療，可免部分負擔及住院一般膳食費用，已繳交者可保留收據，在門、急診治療當日或出院日起六個月內，向健保署申請核退自墊費用。

花媽贈紅包嘉勉辛勞 搜救犬興奮

在震災中立下功勞的搜救犬，也獲得表揚。高雄市長陳菊昨到消防局發贈紅包，嘉勉特搜中隊長王伯仁率十九人前往花蓮救災三天，陳菊特別將紅包掛上搜救犬Colin（四歲）、Roger（兩歲）的脖子，結果小英雄十分興奮，Colin鑽到陳菊腳下，年輕好動的Roger則不斷舔著隊員李信宏的臉頰，場面差點失控，最後用餅乾當餌才讓牠們安靜下來。

受傷的「鐵雄」昨赴中興大學獸醫院回診，經醫師確診傷癒，牠開心地在醫院前廣場跑跳，不少民眾爭相和牠合影，興大獸醫教學醫院昨特地頒給鐵雄該院首張免費動物醫療卡。