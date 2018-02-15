廚餘雞滿山跑 省料又環保

2018-02-15

彰化3雞場以祖先方法飼養 雞隻健康又快樂

〔記者林良哲／彰化報導〕每逢食安問題發生或禽流感肆虐時，染病養雞場都有大量雞隻被撲殺，長期從事環保工作的江鳳英以「祖先」的方式，收集廚餘來養雞，並以放養方式讓雞隻到處亂跑，目前已有三處彰化的養雞場循此方式，不但省料又環保，雞隻健康快樂，售價又能提高。

江鳳英是台中市楓樹腳文化協會理事長，從一九九三年起從事社區營造，以「環保」為職志，號召社區民眾收集廚餘進行堆肥，以減少垃圾量；她也教導居民如何用回鍋油製作環保皂，開設社區「誠實商店」。

江鳳英發現，台灣的養雞場多採大規模養殖，食安問題層出不窮，而禽流感、毒雞蛋等風波也一再發生，消費者聞「雞」色變。她說，古早以前，台灣農村也都養雞，雞隻和人們生活在一起，在房子前後到處亂跑，不但長得健康，且只吃剩的飯菜即可，這種方式不但節省飼料，雞隻也能在開闊的環境中生長，而不是被關在狹窄的籠子內生活，符合「人道」精神。

二○一○年，江鳳英承接了一家位於彰化縣花壇鄉的養雞場，經營起「人道養雞場」，每天在台中市收集廚餘，載運到彰化餵雞，八百隻紅羽雞採自然放牧，在餵食廚餘及開放環境下，雞蛋產量不錯，品質比一般市售的水洗蛋好。

江鳳英發起 李添壽夫婦也加入

江鳳英說，每次打開柵欄，八百隻雞同時衝出來，場面相當壯觀，每隻雞都活蹦亂跳、很健康。「雞為何那麼健康？因為牠很快樂，我堅持不打藥，所以雞蛋品質好，又沒有殘留抗生素。」

江鳳英說，這些蛋都送到楓樹腳文化協會的「誠實商店」販售，由於品質好、來源有保障，經常供不應求。近年來，她的飼養方式獲得彰化一些養雞戶肯定，住在花壇鄉的李添壽、林金梅夫婦，也加入人道飼養行列。

林金梅表示，他們種了不少蓮霧，正好可以利用掉果及廚餘來養雞，而雞隻可以幫忙除草，減少使用農藥；另一方面也可以販賣放山雞和雞蛋，增加收入，這樣一來，農業收入就能支持三個小孩在外求學的開銷。