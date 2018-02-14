環署預告 蘇丹色素列毒化物管制

2018-02-14

食安是全民關注議題，環保署加強從源頭控管，昨預告16種化學物質為毒化物，其中包括蘇丹色素等14種物質，都是常用於工業的非法食品添加物，例如蘇丹色素，國內外曾發生添加於辣椒醬及鹹蛋黃等食安事件。若未經由核可、申報程序，並標示禁止用於食品飼料者，可處6至30萬元罰款。

此外，也將進一步管制月桂酸五氯苯酯、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸等3種持久性有機污染物。環保署表示，這些都是在環境中難以自然分解，或在生物體內具有較長的代謝半衰期，對於人類健康與自然生態有危險性的物質。（記者楊綿傑）