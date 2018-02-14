小年夜遇情人節 玫瑰缺貨漲3倍／水果跌3成、石斑漲22％

2018-02-14

〔記者吳欣恬、劉曉欣、佟振國／綜合報導〕去年下半年颱風並未造成明顯災情，因此今年農曆春節前的水果價格比去年下跌3成多，今年過年假期不妨多吃水果。

白鯧批發價下滑8.5％

昨天台北果菜批發市場水果平均交易價每公斤47.1元，比去年同期70.5元，下跌了33.2%。蔬菜平均交易價每公斤28.6元，則比去年同期微幅上漲12.8%。

水產品方面，昨天白鯧每公斤平均批發價543.5元，比去年同期下滑8.5%，石斑250元，比去年同期漲了22%。漁業署署長黃鴻燕解釋，白鯧多為進口，業者之前惜售，農曆春節前一週開始拋售，因此價格回跌。石斑魚則因今年中國打奢政策放寬等因素，台灣外銷增加，導致國內價格上揚。但整體而言，今年春節水產品供應充足，價格平穩。

蒲燒鰻禮盒明起漲300元

不過，全球鰻苗大缺貨，國內鰻苗價格昨日來到每尾190元的歷史天價。彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，鰻苗缺貨引發鰻魚漲價，該漁會最熱賣的蒲燒鰻禮盒，將從除夕（2月15日）起漲價17%，也就是每盒5尾裝、重量1公斤的蒲燒鰻，將從1千7百元漲到2千元。

而今天是小年夜，也是西洋情人節，昨天台北花卉批發市場品質最好的玫瑰花，一把20枝要價750元，上等、中等的平均批發價也在4、5百元及3、4百元之間，較平常翻漲2、3倍。但花農還是不開心，因為之前天候因素，導致玫瑰產量銳減，貨源短缺，且情人節接近農曆春節，也讓花農少賺一波節日財。