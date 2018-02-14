霸占北榮病房5年 富婆繳清近千萬出院了

2018-02-14

〔記者林惠琴／台北報導〕身價上億、高齡92歲的張老太太，霸占台北榮總病房近5年，前後費用近千萬元，即使院方提告，老奶奶敗訴，仍賴著不走。但台北榮總昨日發出聲明指出，該名患者已於2月11日順利出院，也繳清費用。據了解，關鍵在於該院副院長陳威明與老奶奶「博感情」，用真心換來圓滿結局！

寂寞需要有人陪伴

陳威明回憶，第一次踏入老奶奶的病房時，被大罵一頓，簡直就是要被轟出去了。但他仍持續探視，終於獲得信任，甚至有一回有事未到，老奶奶還詢問護理師：「副院長是不是生氣了？」他認為老奶奶並非無理的人，只是因為「寂寞」、需要有人陪伴。

台北榮總聲明指出，農曆春節連假期間，暫時關閉部分病房，基於安全理由，無法允許高齡長者在院留住。經家屬及委任律師安排，長期拒絕出院的老奶奶，已於2月11日轉往安養機構，並繳清費用。

陳威明說，雖然老奶奶沒有明確點頭答應出院，卻也不再強烈拒絕。轉往安養機構當天，搭上救護車離開時，還詢問：「那邊環境怎麼樣？」他回答：「跟這邊差不多，不滿意可以拿柺杖打我！」

考量老奶奶一隻眼睛看不見、避免跌倒，安養機構將環境布置成跟台北榮總一樣。陳威明強調，當老奶奶到安養機構後，發現物品擺設位置與住了近5年的台北榮總差不多，終於放寬心，未來也會繼續關心她。