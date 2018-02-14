今午後返鄉潮 估國道全日110百萬車公里

2018-02-14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕農曆春節將至，明天就是除夕夜，交通部國道高速公路局預估，今日小年夜中午過後，西部國道就會湧現第一波返鄉車潮，且會持續到晚間8、9點，全日車流量將達110百萬車公里，較平常放假前的上班日增加15%。今晚一過半夜12點進入免收費時段，預計還會再湧現一波車潮。

高公局交管組科長蔡明哲表示，從這幾天的國道交通量，可看出許多民眾已請假提早返鄉，今天要南下返鄉的民眾，可多利用中午前或是晚間9點後；初三、初四北返，可多利用高乘載管制時段上路，或是初五上午北返，行車可較順暢不壅塞。

初三、初四實施高乘載

高公局預估，若民眾除夕南下返鄉，西部國道當天上午8點就會出現車潮，預估壅塞會持續到下午2、3點，新竹、彰化路段最壅塞。

大年初一主要是短途出遊，國道全天車流量125百萬車公里；春節南下最大量估計會出現在初二，全天車流量達142百萬車公里；初三則因有出遊、北返車潮，將會是雙向國道交通量最大的一天，全天車流量預估為145百萬車公里；初四依照往常慣例，都會是北返車流最多的一天。

因此，初三、初四上午9點至下午2點，國1北上高雄—湖口、國3北上九如至大溪間各交流道，實施高乘載管制，民眾上路前要留意。