上週類流感逾11萬人次 57重症5死

2018-02-14

〔記者林惠琴、蕭玗欣／台北報導〕疾管署統計，上週類流感門急診人數共11萬1541人次，較前一週略降4%，但新增57例流感重症，為去年10月進入本流感季以來，單週最高紀錄，另再增5例流感死亡個案。疾管署副署長莊人祥表示，因為寒流影響，流感疫情降溫速度慢，現仍處於流行高峰期，預計春節連假期間，可能會持平或稍微上升，提醒出遊或聚會要做好個人手部衛生與咳嗽禮節，降低感染風險。

今明回暖 北部高溫24度

好消息是，寒流自昨日起減弱，氣溫開始回升，今、明各地明顯回暖，北部最高溫24度，南部29度，但也需注意受到輻射冷卻影響，各地日夜溫差都有10度以上。這種溫差情況將持續整個春節假期。

初五降溫 低溫探14度

至於週五（初一）、週六（初二），有微弱鋒面通過台灣，北台灣、東半部有雨，週日（初三）、下週一（初四）就會回暖，輪到中南部有零星短暫雨。春節收假日，也就是初五當天，另波鋒面通過台灣上空，加上東北季風增強，迎風面北部、東北部會下雨，低溫下探14度。

流感疫情方面，疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增重症年齡介於7歲至96歲，8成有慢性疾病史、未接種流感疫苗，死亡者年齡則是在33歲至93歲之間。除了33歲女性無慢性疾病史、感染H1N1外，其餘均有慢性疾病或潛在病史、感染B型。病程都是先出現咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，接著呼吸易喘、急促，最後因併發肺炎而亡，從發病到死亡平均4天。

流感54死 B型占8成

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，本流感季累計371例重症，其中54例死亡，以感染B型占8成最多。

春節155醫院開流感門診

莊人祥提醒，春節連假期間，民眾出遊、聚會時應落實拱手不握手，注意勤洗手，有呼吸道症狀時，應戴口罩，打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻或用衣袖代替。為了紓解春節連假期間的急診人潮，有155家醫療院所開設1114診次類流感特別門診。