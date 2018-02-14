大型餐飲業內用 明年起禁塑膠吸管

2018-02-14

環署宣布三階段擴大限塑

〔記者楊綿傑／台北報導〕限塑品項及範圍擴大！

環保署昨聯合多個環團宣布，將分三階段擴大限用、禁用塑膠產品；預計二○二○年起內用禁用、二○二五年起全面限用（須付費）、二○三○年起則全面禁用，範圍廣含一次性塑膠吸管、外帶杯、塑膠購物袋及免洗餐具。其中塑膠吸管更將提前在明年就會禁止大型連鎖業者內用時提供。這項全面禁塑將是亞洲創舉，以國為單位禁用吸管可能是世界首例。

鑑於海洋垃圾中塑膠廢棄物為大宗，憂心塑膠危害，去年環保署與八個環團共同建立海廢平台，經半年協商討論，昨天提出明確擴大限塑計畫目標。

在塑膠袋方面，環保署指出，預定二○二○年所有開立發票的商店都不得免費提供，估計將較現在增加十萬家限用；二○二五年更將擴及夜市和攤販，預估將更增卅萬家；二○三○年起則全面禁用。

後年起不提供免洗餐具

免洗餐具方面，二○二○年內用不主動提供；二○二五年塑膠類免洗餐具須付費才能取得；二○三○年則全面禁用一次性免洗餐具。

一次性外帶飲料杯，也預定自二○二五年起全面限用一次性飲料杯（包含紙材質、保麗龍材質等），需付費取得；二○三○年則將全面禁用一次性塑膠材質飲料杯。

一次性塑膠吸管，現已在宣導業者不主動提供；將提前自明年起，先要求大型連鎖業者於內用時禁用；二○二○年則研議推動以價制量，不主動提供；二○三○年全面禁用。

籲民眾改用不鏽鋼吸管

環保署長李應元針對吸管管制指出，目前美國某些城市限用吸管，但是尚未以國為單位的限塑作法，台灣很可能將是首個對塑膠吸管展開管制的國家。他呼籲民眾改用不鏽鋼等其他材質、或是直接喝不用吸管，環保需要民眾一起響應。

在外國大學任教學者陳屏國指出，環保署需思考配套，最重要即是輔導業者研發相關替代品技術，這將影響政策成功的可能性。

綠色和平海洋專案主任顏寧指出，多時努力終於有初步成果，很肯定台灣及環保署推動的決心，限塑範圍廣達四大類將是亞洲創舉，未來期望包括紙類餐具、免洗筷也能逐步禁用。