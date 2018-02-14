亞太技院欠薪 教職員投訴年關難過

2018-02-14

〔記者鄭名翔、林曉雲／綜合報導〕位於苗栗縣的私立亞太創意技術學院，二○一六年轉由怡盛保全集團接手經營，卻陸續傳出有科系停招、強迫學生轉學、大砍老師研究費及薪水等問題。教育部要求校方須於今日前償還教職員遭剋扣薪水，並需對受迫轉學的學生提出補償方案，但校方態度曖昧不明，卻發出「護校同意書」要教師共體時艱，教職員昨日投訴、大嘆年關難過。

亞太老師投訴指出，怡盛集團接管學校後，陸續停止十九科系招生，強迫學生轉系轉學，並私將教師研究費打三折，甚至強迫進入教師安置程序，使教師無課可上、無薪可領。

亞太老師還指控，亞太董事會違反採購法，多次圖利母公司怡盛保全集團，上週亞太師生到教育部抗議，呼籲應有積極作為。

教育部與亞太教職員生自救會、亞太董事會代表等曾開會協議，被迫轉學學生聲淚俱下控訴，校方無端停招等同廢系，學生被迫離家異地求學，受教權益大受影響，連生活開銷都幾乎無法支應。教育部因此決議，亞太校方須於今日前償還教師遭扣薪水，針對權益受損的學生，也須於三月底前提出補償辦法。

但亞太老師陳晉卿表示，校方態度至今曖昧不明，甚至前日發出「護校同意書」，要求教師們共體時艱，未回應是否按期償還薪水，還希望能分期支付或保持學術研究費打三折等，讓教師們痛批「太沒誠意。」

亞太校方則指出，學校早在怡盛接手前就陷財務困境，導致新董事會連支付薪水都有問題，若依教育部要求償還，恐讓學校財務雪上加霜，因此希望教師們能共體時艱，待學校財務好轉再一併補償。

教部：按次罰50萬

教育部技職司長楊玉惠昨則表示，如果亞太校方沒償還遭扣薪水，將依教師待遇條例處罰，每次罰五十萬元且可連罰，另會減扣其獎補助款。