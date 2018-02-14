經費規模大打折 台成清不滿意

2018-02-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教深耕計畫經費分配昨公佈，相較過往高教經費，雖人人有獎，但僧多粥少，過去名列頂大的大學多表不滿意，台大、成大、清大想要的經費規模皆被打折，僅交大比以往多一億。但也有部分憑藉特色研究中心獲補助的學校，認為經費對鼓勵大學特色發展有正面意義。

早期台大在頂大、教卓等計畫支持下，一年平均可獲卅億專案補助；台大教務長郭鴻基表示，這次台大只獲一年十八億補助，恐是整體經費僧多粥少，教育部將「國家隊」與「地方隊」混為一談，最後是台大這類要與國際競爭的國家隊倒楣，未來只能更努力募款、錢花在刀口上。

清大這次獲十億，雖仍躋身全球型大學名單，但研究中心補助較少；清大副校長周懷樸認為，這波研究中心項目，清大投八件僅過四個，未過計畫如新南向政策及能源轉型等，都與國家發展密切相關，也肩負人才培育重責，盼教育部開放第二波申請。

過去政大曾入頂大，此次未列全球型大學，一年僅獲補助二．八五億，校長周行一表示，經費分配仍「重理工、輕人文」，國家進步不能光靠科技，教育部未起領頭導正作用，政大只拿到兩個研究中心經費，坦言失望，呼籲應對人文領域大學提出補救措施。

台灣科大也未列入全球型大學，台科大校長廖慶榮說，教育部評估欠缺多元化，獲補助多是一般大學，但台灣需要一所打國際盃的科大，「很遺憾」，並擔心有些國際學校原將台科大列為合作學校，恐因這次深耕補助，轉而投向台成清交，引發排擠效應。

正修科技大學則因提出「環境毒物與新興污染研究中心」的特色研究，獲教育部青睞拿下補助，是少數獲獎的私立技職；正修校長龔瑞璋指出，校內對該特色領域耕耘多年，也具國際競爭實力，對於成果獲肯定感到高興。

私大中，台北醫大拿下高教深耕二．六七億元預算則是最多，校長林建煌表示，將聚焦癌症轉譯、人工智慧醫療等，建構生技創業生態，好培育跨領域及創新的國際生醫人才。