高教深耕補助 台大最高僅18億／156校獲提升品質補助 24校、65個特色領域中心共打國際盃

2018-02-14

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕十年千億的邁向頂尖大學計畫結束後，政府五年將投入八六八億元推動「高教深耕」計畫，教育部昨日公佈今年第一年一百六十六億的大學審查分配結果。其中提升大學品質部分八十八億，高達一五六校獲補助、幾乎「校校有獎」，另在五十三億元的國際競爭經費部分，以往十二所頂尖大學大減為台大、成大、清大及交大四所全球型大學，但改增廿四校、六十五個「特色領域研究中心」共同打國際盃。

統計各大學所獲各項補助總金額，以往穩居頂大龍頭的台大，今年雖仍居首位，但過去平均一年可獲卅億頂大補助，今年被打六折、只剩十八億，成大則十一億，清大和交大各獲十億，次為中央、中興、陽明、政大等。

教育部強調，高教深耕計畫要改變過去經費Ｍ型化現象，此次八十五％大學獲得經費比之前多，但一半須用於學生學習。

深耕計畫主要分兩部分，一是「提升大學品質及促進高教多元發展」八十八億，全國一五八校，高達一百五十六校獲補助、包括七十一所一般大學及八十五所技專校院，僅準備轉型的台灣觀光學院及預計明年停招的高美醫護專科未申請沒補助。

部分被列退場輔導名單學校也獲補助，大學減併成效可能打折？教育部長潘文忠說明，這些學校目前還有學生，故仍依學生數和教師數給予補助。

第二主要為「協助大學追求國際一流地位及發展研究中心」預算五十三億（全球型四十億、研究中心十三億）。加上另有挹注大學關懷在地及弱勢學生扶助廿五．七億，今年深耕計畫將先補助共一六六．七億。後續可望再有科技部加碼七億而增達一七三．七億。

潘文忠指出，新的高教計畫最大不同在國際競爭方面，除台成清交四校延續全校綜合性發展，此次特別增加廿四校、六十五個研究中心為補助重點，未來將以具特色領域優勢的研究中心做為國際競爭主力，台大、成大及交大各有七個最多，次為清大、中央及台灣科大各四個，私校則有長庚、北醫大、中國醫藥、崑山科大等。

技專校院獲44億補助

除了一般大學，潘文忠更強調，鑑於一般大學和科技大學有趨同問題，外界擔憂技職生實作力變弱。此次技專校院和一般大學各獲四十四億補助，與之前相比，技職增了十二億經費。

其中因高雄第一科大、高雄應用科大及高雄海洋科大各自提出申請，而三校今年合併成高雄科大、補助總累計達三億九千多萬，首次超過以往技職龍頭台灣科大的三億一千六百萬。