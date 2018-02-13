「小綠人」認證 才是健康食品

2018-02-13

文／倪曼婷

「我需要補充健康食品嗎？」「吃乳酸菌好像可以調整腸胃、魚油可以調整血脂、鈣質具有骨質保健功能，除此之外，還有紅麴、人參、靈芝等市售好多種健康食品，該選擇哪一種？」

提醒您，在購買時需注意包裝標示，有標示「健康食品」且有小綠人標章的，才是由政府審核通過的「健康食品」。

依健康食品管理法定義，「健康食品」具有實質科學證據的「保健功效」，並標示或廣告具該功效，非屬治療、矯正人類疾病的醫療效能為目的的食品，有經過科學證明、確認有效的建議劑量，來達到保健的目的。

市售很多商品沒有得到認證，僅能被認定為一般食品，不可以自喻為「健康食品」，所以建議民眾在選購時，一定要選擇有認證商品。

◎民眾該如何挑選健康食品呢？

請先確認自己所缺乏的營養素再選購，但若為長期進食量低、營養攝取不足或者飲食型態不均衡者，僅利用健康食品作為補充，恐怕仍無法確實達到營養補充目的。

在購買多種健康食品前，建議可先從自身的飲食型態開始調整起，注重飲食的均衡性，主食類搭配青菜及蛋白質食物（豆魚肉蛋類），利用水果做為餐後／餐間點心，多攝取新鮮天然食材，提醒您，健康食品不能取代正餐，避免過度依賴補充。

（作者為彰化基督教醫院營養師）