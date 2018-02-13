搞懂保存標示 用藥更安心

2018-02-13

文／顏群芳

王先生（化名）日前怒氣沖沖跑到藥物諮詢窗口，劈頭就問：「為什麼我昨天才剛領的藥，就已經過期了？」乍聽之下，我還一度以為是我們品管有缺失，讓病人拿到過期的藥品，連忙詢問詳情。

只見民眾從藥袋內拿出一排藥，指著上面一排數字「200711」，直說：「這藥的有效期限不是只到2007年11月嗎？這也過期太久了吧？」我看了一下，才了解問題出在哪裡，原來這藥品根本沒有過期，而是王先生他會錯意了，那排數字的確是代表此藥的保存期限，但指的是到2020年7月11日才到期，只不過它只標註西元年曆的後兩碼，才造成民眾的誤解。

其實，目前國際社會對於藥品的製造日期、保存期限標示格式並無強制性規定，目前常見的標示格式主要有4種，包括：

◎年、月：如202007

◎月、年：如072020

◎年、月、日：如20200711、200711

◎日、月、年：如11072020、110720

在讀取藥品資訊的同時，要先弄清楚此藥是以何種方式來標記保存期限，才能做出正確的判讀。

另外也常有民眾會問：「如果保存期限只標示到2020年07月，那到底是到7月1日還是7月31日才到期呢？」

根據「藥品查驗登記審查準則」的規定，有效期間在2年以上者，其保存期限得僅標示年、月，並推定為當月之月底，也就代表7月31日，是它有效期限的最後一天。

王先生聽完我的解釋之後，恍然大悟，直向我說：「對不起，是我沒搞清楚狀況，多虧你的講解，讓我又學到新知識。」

我也提醒他，在歲末年終之際，可順勢檢查自己家中藥品，看是否有過期品。當然，家中儲存藥品的環境，也會影響效期的長短，所以居家藥品，建議要放在陰涼乾燥處，有特別標註要冷藏的，才放冰箱儲存，才能確保藥品的品質。

（作者為恭紀念醫院藥師）