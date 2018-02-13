中山博士生陳柏勳 獲國際電機學會獎學金

2018-02-13

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學物理學系博士班四年級學生陳柏勳，以實驗室為家，全心投入學術研究，兩年內發表廿二篇學術論文，並榮獲二○一七年國際電機電子工程師學會電子元件學會博士生獎學金，成為今年亞洲唯一獲獎人。

論文質量驚人 座右銘是「對自己夠狠」

陳柏勳原任職於海軍，留職攻讀博士，兩年內以第一作者身分發表七篇研究論文，登上國際期刊，另以共同作者身分發表十五篇論文，學術質量驚人，陳柏勳分享他的成功之道，就是「對自己夠狠！」

陳柏勳表示，他讀大學以前的成績都屬普通，後來選擇軍校，主要學雜費全免、每月還有生活費。讀了軍校後發現對研究有興趣，把在軍中學到的紀律精神帶進研究中。他每天六點就起床，早餐後就讀書、做實驗，日復一日，「整整兩年就只做研究、吃飯、睡覺這三件事！」

嚴謹的生活態度讓他全心專注研究，在中山大學講座教授張鼎張的指導鼓勵下，論文質量驚人，兩年內產出廿二篇學術論文，皆獲登於國際期刊。更是今年亞洲唯一獲得IEEE博士生獎學金五千美元（約十五萬台幣）的學生，並獲邀至美國舊金山國際電子元件會議（IEDM）受獎表揚。

中山大學表示，IEEE博士生獎學金自二○○一年起，每年僅提供三個名額，於美洲、歐洲及亞太地區各挑選一名表現優異博士生。亞太地區，台灣之前曾有一名台灣大學學生獲獎，陳柏勳為全國第二人獲此殊榮。