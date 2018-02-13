大成商工教師 要教部搶救師生

2018-02-13

〔記者林曉雲／台北報導〕發生前校長及其丈夫涉嫌偽造文書、涉午餐回扣、涉以假債權掏空校產等弊案的雲林縣私立大成商工，該校教師會與全教總昨召開記者會，質疑董事會失職、學校弊案連連，學生大減，教師拿到年終是「一床棉被和兩個枕頭」，只能自嘲要「捲鋪蓋走人」，呼籲教育部及監察院救救全校師生。

3年少3千學生 淚訴年終只有棉被

大成商工教師會理事長陳國南痛批，該校三年少了三千名學生、掉到剩二千多人，全因董事會失職無能、學校弊案連連；前校長陳秀娟及其夫黃曙耀因午餐回扣案，前年被雲林地院判刑四至五年；陳秀娟還和副校長、人事主任再因涉偽造公文書以掏空校務運作，去年三人各被判刑三到四個月；去年十二月雲林地檢署更偵辦該夫妻涉以假債權掏空學校資產案，不法所得高達四千萬元。

陳國南表示，陳和黃涉嫌掏空校產，但因董事會成員包括陳秀娟的阿姨和姨丈及黃曙耀的親朋好友等，實質上仍由該夫妻主導，因此董事會必須解散重組才能拯救學校；去年上百名教師曾到教育部陳情，教育部卻迄今仍消極怠惰，呼籲監察院也應調查彈劾失職官員。

一名徐姓教師則頻掉淚表示，學生總不安問：「大成商工會不會倒？他們要怎麼辦？」教師今年拿到年終是「一床棉被和兩個枕頭」，教師們自嘲是學校要他們「捲鋪蓋走人」，教師恐懼失業，學生擔憂被轉學，但教育部官員不斷說「給時間」，是要等大成商工倒了再來善後？

國教署︰定期監督校務和財務

教育部國教署組長韓春樹回應指出，教育部尊重司法判決，學校如有損失，可向涉案者提出告訴，目前新校長賴信成是董事會選出、教育部核定，希望改善校務，二千六百人學校規模也不算小，教育部會定期監督校務運作和財務情況，但要解散董事會有很多程序且需違規事證，還須再觀察。