鹽水燈節 烤魷魚要價200元

2018-02-13

〔記者王涵平／台南報導〕台南鹽水燈節甫揭幕，卻傳出攤商烤魷魚一隻賣二百元，在地民眾直呼誇張，呼籲勿讓鹽水變成墾丁；南市消保官昨晚前往稽查，發現攤商以兩計價，一隻十餘兩烤魷魚就要價二百廿八元，勸導業者需將計價方式標示清楚，避免消費爭議。

有民眾在「我是鹽水人」臉書社團貼文，指稱有攤商一隻烤魷魚賣二百元，如是外地攤商，請把良心拿出來，不要來亂賣東西，因鹽水的東西都是物美價廉，真有的話請改進。貼文一出，引發正反意見論戰。

消保官勸標示清楚 攤商︰老顧客支持

鹽水區長呂煌男昨獲悉燈區攤商有兩百元烤魷魚，覺得價格偏高，經與衛生、消保等單位研商，消保官楊璿圓等人立即於晚間前往稽查。結果在橋南老街一攤烤魷魚發現以兩計價，最大一隻十餘兩要價二百廿八元，稽查人員也感驚訝，詳細詢問計價方式，建議將「一兩廿三元」標示做得更明顯，以免消費爭議。

有遊客表示，夜市烤魷魚一隻超過一百五十元就太貴，不會考慮購買。但也有遊客表示，會先問價格，如真是推薦美食，貴一點也會嘗試。

李姓攤商則無奈地表示，今年阿根廷魷魚進貨成本較去年高四成，若不是風味品質建立口碑，有老顧客支持，其實不太想做虧本生意；而攤位上十餘兩大魷魚要價二百廿八元，包含生鮮處理、燒烤及佐料等，在市場上絕對買不到。

楊璿圓說明，攤商如與消費者合意，並無問題，但消保法規定消費資訊須充分揭露，如製作標示，一眼就能知價格，也免口說無憑造成誤會。因而首日稽查重點在於勸導清楚標示價格，如未設置將限期改善，再不改善則依消保法可處三萬元以上罰鍰。