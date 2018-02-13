12年國教領綱未定 出版社憂編書延宕

2018-02-13

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教新課綱預計明年上路實施，全部四十四份領綱，但課審大會迄今僅完成審議國語文等十二份領綱，尚有卅二份領綱未完成，有教科書出版社擔心來不及編書作業，盼新課綱延後一年實施。

國教院教科書中心主任楊國揚昨說明，為能如期上路，已採取彈性措施，例如受理教科書送審時間增為三時段：六月、八月及十月均可跨時段送審，過去要一次送審一學年教科書，今年也改成可先送上學期用書，所有出版社目前均同意明年實施、沒有太多異議。

部分業者盼延新課綱 國教院︰目前如期上路

國教署長邱乾國表示，課審大會共須審議四十四份領綱，目前審完十二份領綱，包括國語文三份（國中小暨普高、技高、綜高）、本土語文閩南語、本土語文客家語、本土語文原住民語、新住民語、英語文三份（國中小暨普高、技高、綜高）、全民國防教育、生活課程；尚未完成審議的領綱則包括健體、數學、自然科學、科技、綜合活動、藝術、社會以及群科等科目、共計卅二份。

翰林出版社表示，以往新課綱都在公告二年後實施，但新的國語文課綱一月才公告，卻要出版社六月送審，扣掉過年，剩不到四個月可編書，根本來不及。康軒出版社也表示，真的很趕，能編寫的時間很短，編輯和作者都很痛苦，但認為不能再延一年，否則出版社覺得像被凌遲一樣，沒有終點，編和審都會是倉促行事，屆時教科書品質若被質疑，責任要誰扛？

楊國揚表示，去年九月和十二月，國教署長和國教院長已與出版社兩次溝通，為配合課綱審議進度，採取三種作法，過去只有一個時間點受理送審，今年增為三次，出版社如果六月來不及，可延到八月，可跨不同時段送審。

此外，以往國民中小學教科書都是一整個學年、上下學期一起送審，今年也彈性改成先送上學期用書，明年二月再送下學期用書。楊國揚並指出，在部分課綱審議完但未公告前，國教院也會先做好課綱修正對照表送出版社，以利進行既定內容的調整更動，爭取半個月到廿天的更多編書時間。