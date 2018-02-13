大學申請二階甄試衝堂 1600校系彈性分流

2018-02-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學個人申請第二階段甄試，各校甄試面試時間爆出高度衝堂，如四月十四日當天就有六百多校系甄試撞期，家長、考生質疑權益遭剝奪；大學招聯會協調各大學後於昨日宣布，今年共有一千六百多校系決定釋出彈性做法，考生可打電話、寄電郵安排個人甄試時程，透過權宜來方便考生。

集中在三週舉辦 考生又多選假日面試

今年大學申請的各校第二階段甄試日期較往年不同，改集中於四月十一日到廿九日的三週舉辦，但因假日才較便於考生參加面試，導致大學各科系的甄試日撞期嚴重，如第一週四月十四日「黃金週六」最搶手，有高達六百四十四校系同天衝堂，引發家長、考生反彈。

另，台灣大學電機系等科系也反映，甄試日期公布後，其他學校便「故意衝堂」，原十四日舉辦，研擬延後至十五日，但招聯會認為，因簡章已印製，且修改涉及通知考生等問題，更憂其他學校比照辦理申請修改，日前決議不讓台大延後。但為更保考生選校權益，招聯會則要求各校研擬彈性辦法。

黃金週六逾600校系衝堂 剩不到50個

招聯會執行秘書戴念華表示，各校協調後得出各種彈性方案，但依校系不同，需請考生自行上網查詢各校系彈性措施，例如清華大學資工系原本甄試在上午，如今多提供下午場可選擇；世新大學新聞系則排廿一、廿二日兩天甄試，考生可上網申請合適時間；東海大學永續科學與工程學士學程甚至提供廿個場次供選。

戴念華說，今年有一千八百三十四個校系舉辦二階甄試，經協調後有逾八成七、一千六百多個校系願意提供彈性，剩二百三十四個校系因把筆試、口試時間填入招生簡章，無法更動，但較之前六百四十四校系衝堂的數字已大幅下降，如十四日撞期校系就剩不到五十個。

招聯會︰若嚴重撞期 協調改梯次順序

戴念華分析，彈性措施除了採甄試日期分流，單日甄試則分上、下午場，若有嚴重衝突也願協調助考生調整甄試梯次與順序等，但各校系的彈性措施皆不一，提醒考生上網查詢「甄選日期彈性措施」，注意志願科系是否提供彈性調整，若有衝突可照說明向學校科系提出申請。