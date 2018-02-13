消基會調查 近4成公有市場竟無公秤

2018-02-13

〔記者陳宜加、黃以敬／台北報導〕年節將至，傳統菜市場好熱鬧，但消基會時隔二十年重啟調查，發現近四成公有菜市場竟無公秤，八成未取得「優良磅秤自主管理標章」。即使有公秤，近半數卻置於雜物堆或鎖在辦公室未用。

消基會表示，不少消費者選擇至傳統菜市場採買年貨，但接獲不少人抱怨攤商偷斤減兩，因此重啟國內菜市場調查。

消基會共調查四十七家菜市場，發現十五家無公秤，分別為台北市中崙、湖光市場；新北市光明、重新、中央、枋寮市場；台南市水仙宮、綜合農產品批發、金華、復興零售市場；高雄市鼓山第一、龍華、國民、前金第一區、新興第一市場，比例近四成。

即使有公秤，近半數放在辦公室內，或放在雜物堆，形同虛設，僅十四家菜市場公開陳列。市場管理員回應理由為公秤故障、或攤商使用電子秤。

消基會董事長游開雄表示，經濟部標檢局為確保磅秤公平，訂定「優良磅秤自主管理市場須知」，但截至今年一月，四十七家菜市場中，僅十三家取得標章。

他說，法規雖無強制菜市場設置公秤，但公秤用於雙重檢視，主管機關應盡管理之責，杜絕消費糾紛。若發現攤商磅秤沒有合格的「同」字標記，可向標檢局檢舉，依度量衡法可處一萬五千元至七．五萬元罰鍰。

標檢局昨日也公佈一月二日至二月七日間辦理「市場磅秤春節專案檢查」結果，共檢查一萬一四五一台磅秤，合格率逾九十九．八％，已要求不合格者停止使用。標檢局的檢舉電話是02-28348456（代表號）。