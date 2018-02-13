暖老闆特製章魚燒 撫慰喪子慈母心

2018-02-13

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕好催淚！南投縣地方臉書社團版主和網友愛心接力，一小時內齊力完成慟失愛子的母親心願！

臉書社團版主動員愛心接力

住南投縣草屯鎮的「阿玉」（化名），十一日向「草屯人」臉書社團管理員周雅麗求助，她私訊表示唸大學的兒子去當天使了，想買兒子生前最愛的章魚燒到其靈前祭拜，但因殯儀館只能白天拜，而兒子最喜歡的一家店白天沒有做生意，盼能動員網友，幫她找到白天有營業的章魚燒店，讓她為兒子盡最後一點心力。

臉書社團管理員周雅麗PO文號召網友幫忙打探，版主簡建賓則私下打電話聯絡，有網友表示要請人做章魚燒親自送到靈堂，另有多人則要付錢認購，包括版主簡建賓和多位網友加碼認購到十盒。簡建賓並很快地找到阿玉兒子生前最喜歡的店家老闆，該店的年輕老闆吳振群一聽是為完成喪子的母親心願，一口就答應提前備料，並盡力在半小時內完成十盒章魚燒。

老闆娘調製男大生最愛醬料

吳振群和妻子利用午休時間，從備料到製作，半小時內先做好七盒章魚燒，「阿玉」在前日中午十二時四十分抵達，吳振群請她稍等一下，而在等候時，她秀出愛子的照片，老闆娘一眼就認出其子是常來買章魚燒的男大生，當下不捨地眼淚直流，而她也為最後製作的三盒章魚燒丸子調製男大生最愛的醬料。

吳振群和太太的義氣幫忙和用心，讓阿玉稱謝再三，堅持要付錢，惟吳振群也堅持不收她的錢，連網友認購要來付錢也遭他拒絕。他說，自己也有小孩，能體會失去孩子的痛，更能了解父母想為孩子做任何事的心，自己只是盡一點點心力，希望這樣做能安慰到這位傷心母親的心。