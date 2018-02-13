慢性病患吃健康食品 「藥」注意

2018-02-13

〔記者林惠琴／台北報導〕農曆春節即將來臨，健康食品是許多民眾送禮首選。但藥師提醒，健康食品並非人人適用，特定疾病及用藥族群吃了恐傷身。食藥署則建議，可選擇通過該署審查、印有小綠人標章的健康食品。

藥害救濟基金會藥師唐如意警告，雞精或是燕窩、中藥配方的食補液等健康食品，含鈉量高，對於必須控制水分與鈉、鉀攝取量的腎臟病，以及高血壓與其他心血管疾病患者來說，不利病情。含人參的健康食品，可能造成血壓變動，有相關慢性疾病要注意，且人參依類別不同、效用不同，炮製過程也有所差異，最好先諮詢中醫師。

服抗凝血藥別吃魚油

此外，固定服用抗凝血藥物治療心血管疾病的病人，應避免食用納豆、魚油，以防增加出血風險，包括小自牙齦出血，大至腸胃出血。

唐如意也強調，部分民眾對於健康食品抱持「有吃有保庇」想法，卻可能攝取過量。例如每人每日維他命Ｃ攝取量建議值為一百毫克，市售維他命Ｃ一顆含量可達九十毫克，若再加上從食物來源獲得的維他命Ｃ，恐會過量、引起腸胃不適；其他像是高鈣、高鐵產品，過量一樣有風險。

藥害救濟基金會提醒，健康食品大多經過濃縮、萃取，濃度高於天然食物，多食無益，特定疾病及用藥族群更可能危害健康。

食藥署食品組科長周珮如指出，現行健康食品可宣稱的保健功效，包含促進鐵吸收、護肝、抗疲勞、調節血脂、調節血糖、免疫調節、骨質保健、牙齒保健、延緩衰老、胃腸功能改善、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質等十三項，經該署審查確定科學實證有效、獲得小綠人標章的產品共四百一十項。建議民眾挑選健康食品送禮時，要秉持停看聽原則，「停」下來思考是否有需求、「看」是否有小綠人標章，並「聽」專業人員建議，以免藥物交互作用影響療效。