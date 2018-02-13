2員警住統帥 靠登山探照燈自救救人

2018-02-13

〔記者王冠仁／台北報導〕此次花蓮地震造成十七人死亡、上百人受傷，其中花蓮統帥飯店也在昨天展開拆除。不過，警界有兩位幸運兒：保七總隊第一大隊長陳金源與警員林建偉，地震當晚住進統帥大飯店十樓，遭逢地震卻臨危不亂，不僅幫助住在隔壁房間的一位女子逃生，也順利被救難人員救出；陳金源說，多虧隨身攜帶的兩個登山探照燈。

陳金源表示，保七總隊第一大隊平時負責全台台灣銀行的行舍、金庫與鈔券押運等安全維護工作。花蓮地震前，他與林建偉前往花蓮地區督勤，當晚住在台灣銀行花蓮分行旁邊的統帥飯店一○三五房與一○三六房，由罹難飯店員工周志軒替他們辦理入住。

地震當晚，陳金源躺在床上準備就寢，忽然感到天搖地動並聽聞轟然巨響，感覺整棟建築往下墜，事後才知道十樓變成七樓。地震後，他到隔壁房察看林建偉，確認林無礙後，正準備逃生時，聽聞有女子淒厲呼喊：「救命！」他與林依循聲音查找，發現該女被困在房門變形的一○三七房中，合力把房門拉開將女子救出。

他與林將女子救出後，依救難人員指示，走七樓安全梯到四樓，再由四樓南側窗戶逃生，隨後前往停車場，發現停在該處的公務車上滿是玻璃碎片，「像被轟炸過一樣」。因擔心有餘震，他們花了十七個小時往南開往屏東，再走西部幹線回到台北隊部。

陳金源表示，他放假時會去爬山運動，習慣隨身攜帶登山用探照燈，此次地震後一片漆黑，他以探照燈的燈源，才能順利找出逃生路線。林建偉則說，事後得知周志軒罹難，十分難過，感慨「人生無常」。