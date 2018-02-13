縣府啟動安置計畫 收容所明關閉

2018-02-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震造成三棟住宅大樓倒塌，一百八十幾戶、五百多人無家可歸，花蓮縣政府昨晚啟動安置作業，先針對受封鎖管制無法回家的六十多戶居民，以戶為單位，一案到底，受理受災戶需求，縣府將發給短期租金，並與飯店、民宿業者協調安置事宜，晚間已有廿多戶入住飯店，收容所則將在明天上午十點後關閉。

縣府社會處指出，住家倒塌的一百八十多戶受災戶，由民眾自行運用廿萬的慰問金支應住宿費；倒塌建物周遭封鎖區的安全撤離戶，則安置在飯店。社會處表示，預計明天上午十點關閉收容所，並提供每戶災民一袋生活物資。

另外，懷疑住家是危樓的民眾，縣府已委由專業技師到府評估及鑑定；因震災心生恐懼的居民，社會處則持續提供心理輔導資源。

昨晚六點過後，陸續有受到危樓封鎖線管制的住戶到飯店報到，負責執行的觀光處代理處長彭偉族說，目前申請住宿的管制戶已有約六十戶，將住到危樓拆除解除管制為止，經費由社會處支出。

此外，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人陳美伶與部會官員與在地觀光業者座談，為讓暫時安置於收容所的民眾能安心過年，聯發科董事長蔡明介允諾捐助住宿費用，讓災民元宵節之前可暫時住在旅館或民宿。

聯發科專案對象針對雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿三棟倒塌大樓的住戶、管制區內無法返家住戶、建築物經緊急評估結果有危險（紅、黃單）等無法回家的住戶，有需求者可上網https://goo.gl/forms/pCCUjDaq0nGylc6o1填寫表單，東服中心將依據名單媒合住宿地點。