花蓮震災公祭 上千人送行追思

2018-02-13

〔記者王錦義、游太郎／花蓮報導〕花蓮地震造成四棟大樓傾斜坍塌、十七人死亡，花蓮縣政府昨舉行公祭，上千花蓮人到場幫忙送最後一程，總統府秘書長吳釗燮、陸委會主委張小月等人都到場致哀。張小月說，希望亡者能在天上得到永遠的安寧，這次九名中客罹難，會全力的協助、善後。

花蓮地震一共造成十七人罹難，包含五名台灣人、三名加拿大籍香港人及九名中客，其中兩名中客丁文昌、何鳳華的遺體，還被壓在雲翠大樓內。

罹難者聯合追思會由花蓮縣長傅崐萁主祭，台灣罹難者家屬出席追思會，見親人遺照，獻花時忍不住痛哭失聲。部分中籍罹難者遺體已火化由家屬帶回，其家屬昨並未出席。仍未發現的丁文昌、何鳳華則未放上遺照，罹難者楊捷的弟弟楊頻說，家人都非常著急。

張小月說，全力支持幫助中客家屬，像是回家的交通、機票、住宿等問題，都會用最快速的方式來幫助他們。

傷亡最為慘重的雲翠大樓漂亮生活旅店老闆陳光印、王桂秀夫妻也帶領員工赴追思會祭拜悼念罹難者，陳光印在祭拜時忍不住掉淚痛哭，不斷跟家屬鞠躬致歉，在步出追思靈堂後被訪問時說：「謝謝所有救難人員及來自各地的幫忙，謝謝。」統帥大飯店副理及飯店幹部等也都出席追思會，並向櫃台員工罹難者周志軒家屬慰問。

傾坍大樓善後方面，最先完成搜救任務的統帥飯店，從八日開始拆除，昨進入飯店主體最後的拆除作業，頂樓醒目的「統帥大飯店」大字，一字接著一字被挖除、震落，聞訊前來看它最後一眼的花蓮人搶著拍照留念，有人哽咽地說：「我的回憶沒了，青春也沒了！」「心中的家沒了！」

傅崐萁說，其他三棟大樓也將二十四小時、日夜趕工拆除。